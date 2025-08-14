Фільм про подруг-парамедикинь можна подивитись у кіно

У прокат вийшов документальний фільм «Куба та Аляска» Єгора Трояновського. Режисер-документаліст та військовий розповідає про парамедикинь Юлію «Кубу» Сидорову та Олександру «Аляску» Лисицьку. Парамедикині та найкращі подруги опинились на передовій російсько-української війни.

Юлія родом з Харкова, ще у 2014 році стала парамедикинею на Майдані, а згодом приєдналася до «Госпітальєрів». У мирному житті вона є дизайнеркою. Олександра ж навчалася в Одесі. Після початку повномасштабного вторгнення обидві доєдналися до ЗСУ.

Єгор Трояновський зняв історію, яка максимально наближує глядачів до героїнь фільму та дозволяє зазирнути у життя на передовій. Історія трагічна та водночас сповнена теплом, гумором та справжньою дружбою.

Кадр з фільму

Вони відчайдушні та досвідчені. Проте щоразу, коли вони їдуть за кожним новим 300-м, їх історія починається наново. І щоразу вона може закінчитись. Не дарма в одній зі сцен дівчата обговорюють плейлист свого похорону. І для них можливість загинути будь-якої миті уже є звичною.

У своїх інтерв’ю режисер розповідає, що зустрів Кубу та Аляску, коли працював воєнним журналістом. «Я знав, що вони були тими, за ким варто було слідувати», – говорить режисер. Він і слідує за ними, а їх харизма міцно бере глядача у полон.

Одного дня Аляска отримує важке поранення, і на неї чекає тривале відновлення. Куба їде до Парижу з колекцією одягу, ескізи до якого вона робила на фронті. Потім обидві повертаються.

Фільм складається здебільшого з кадрів, знятих на телефони та камери GoPro, тож глядачі мають змогу подивитись на війну очима героїнь. Ті епізоди, що розповідають про мирне життя, зняті на традиційну камеру. Такий прийом підкреслює різницю між цими двома світами. Міняється і динаміка зображення. Таке зіставлення стилістично різних кадрів та зміна темпу, точний, буквально хірургічний монтаж об’єднує різні зображення та реальності, створює відчуття присутності та додає картині сенсів.

Серед сильних та переконливих українських документальних фільмів, знятих за останні три роки, «Куба та Аляска» посідає окреме місце. Вона нагадує про те, що кожен військовий – насамперед людина, яка страждає та любить, сумує та боїться. Такі банальні слова, на жаль, розчиняються в невблаганній щоденній статистиці. А цей фільм розвертає обличчям до персоніфікованої історії. Деталі, на яких режисер ніби навмисно й не фокусується, дуже багато говорять про героїнь, доповнюють їхні образи.

Трояновський, нагадаємо, і сам військовий. Тож такий погляд зсередини, що позбавляє історію надмірного пафосу, насичує її гумором, зберігаючи увесь трагізм ситуації, виглядає максимально точним та доречним.

Кадр з фільму

Для Куби, за її словами, це ще і пам’ять про нареченого, який загинув на війні.

Це дуже відверте, інтимне та чесне кіно, де долі героїнь вплітаються в історичні події, які ми переживаємо усі разом. Це кіно не тішить, не лакує реальність, проте воно не робить боляче, принаймні навмисне. Проте дивитись його непросто. Але дуже потрібно. До того ж його безжальна правда та точне й бездоганне стилістичне рішення робить його не просто документом, а сильним художнім висловлюванням.