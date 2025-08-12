DokuFest щорічно відбувається на початку серпня у місті Прізрен (Косово)

Фільм української режисерки та ветеранки Аліси Коваленко «З любов'ю з фронту» (My dear Theo) переміг на міжнародному фестивалі DokuFest у Косово в номінації Human rights dox. Про це Аліса Коваленко повідомила у фейсбуку.

Із лютого 2022 року Аліса Коваленко служила в штурмовому підрозділі Української добровольчої армії. Впродовж чотирьох місяців на Київському й Харківському напрямках вона писала листи та знімала відеощоденники фронтового життя для свого п’ятирічного сина Тео, на випадок, якщо вона не повернеться з війни.

Її листи, адресовані вже дорослому Тео, доповнюються щоденником фронтового життя – рутина, очікування, роздуми, спостереження за мурахами в землі й красою пейзажів та дружбою побратимів на тлі обстрілів, руїн і втрат. Стрічка вшановує пам’ять усіх бійців, які пішли на війну заради майбутнього своїх дітей.

DokuFest – це міжнародний фестиваль документального та короткометражного кіно, заснований у 2002 році. Його проводять щороку на початку серпня у місті Прізрен (Косово).