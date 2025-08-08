У головних ролях – Володимир Дантес та Олена Лавренюк​​​​​​​

Компанія Green Light Films показала перший тизер українського еротичного трилера «Всі відтінки спокуси» з Володимиром Дантесом та Оленою Лавренюк у головних ролях.

«Це чуттєва історія про стосунки та жіночу силу, зраду, залежність і помсту. У фільмі переплітаються містика, еротика та елементи трилеру, а його фінал перевертає всі очікування та залишає післясмак таємниці», – вказано в описі.

Для Володимира Дантеса ця роль стала дебютною в кіно. Олена Лавренюк вже відома глядачам за кінострічками «Егрегор», «11 дітей з Моршина», а також серіалом «Кава з кардамоном». Також в фільмі зіграють Оксана Черкашина, Олена Хохлаткіна, Даніель Салем та інші.

Режисеркою стрічки стала Ірина Громозда, в її доробку робота над серіалами «Схованки» та «Кава з кардамоном». Фільм «Всі відтінки спокуси» став її першою повнометражною кінокартиною.

Події фільму розгортаються у 1897 році у Львові. Головна героїня Амелія Крижевська-Зег після весільної подорожі повертається в родинний маєток, де вона виросла. Вона сповнена надій на майбутнє та мріє відкрити власну аптеку. Але поступово дім дитинства перетворюється на підступну пастку, а плани Амелії – на нездійсненні бажання.

Дата премʼєри фільму наразі не відома.