Володимир Дантес вважає свого героя дуже сильним

У новій кіноадаптації роману Брема Стокера «Дракула» головний герой розмовлятиме голосом відомого співака та телеведучого Володимира Дантеса. Це його другий досвід в озвучуванні головного героя фільму, і знову його голосом говоритиме граф (першим був граф Монте-Крісто).

«Мені було дуже приємно, що знов звернулись до мене. Я в цілому задумуюсь над тим, щоб озвучувати тільки графів, більше нікого. Цей персонаж був більш експресивним, ніж граф Монте-Крісто, якого я озвучував минулого разу, тож доводилось витрачати більше енергії. Граф Дракула – сильний, дуже емоційний, у нього немає напів тонів. Він готовий на все заради кохання і не визнає інших авторитетів», – розповів Володимир Дантес.

Кохану графа Дракули озвучила Олена Лавренюк. Акторка відзначила, що образ героїні їй дуже відгукнувся, а початок співпраці над дубляжем став символічним.

«У мене якраз завершились зйомки у фільмі, який має багато спільного з історією, яку я озвучувала. По-перше, він також має історичний підтекст. По-друге – моя героїня багатогранна: ніжна, пристрасна, емоційна. Цей образ мені дуже відгукнувся. Це був справді цікавий досвід для мене. Дубляж – це зовсім нелегка справа, але мені сподобалося», – розповіла Олена Лавренюк.

Кадр з фільму

Основою фільму стала адаптація роману «Дракула» Брема Стокера, написаного у 1897 році. «Граф Дракула. Історія кохання» – не лише переосмислення класичного образу вампіра, а й масштабна кінопритча про безсмертне кохання. У ролі графа Дракули – Калеб Лендрі Джонс. Актор також відомий за ролями у фільмах «Люди Ікс: Перший клас», «Догмен», «Баррі Сіл: Король контрабанди», «Пастка» та серіалами «Твін Пікс: Повернення», «Пуститися берега».

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Його партнерку зіграла Зої Блю. У фільмі вона постає в образах Елізабет (XV ст.) та Міни (XIX ст.). Ще однією зіркою фільму є актор Крістоф Вальц («Безславні виродки»). Його персонаж намагається приборкати темні сили, що вирвались на волю. Прототипом його ролі є доктор Ван Ґельсинг у класичній історії.

Режисер і сценарист стрічки Люк Бессон відомий глядачам за культовими стрічками «Леон», «П’ятий елемент», «Люсі», «Валеріан та місто тисячі планет» тощо. Над музикою до фільму працював Денні Елфман, автор саундтреків до стрічок Тіма Бертона. У прокат стрічка вийде вже 7 серпня 2025 року. Дистриб’ютором фільму виступає компанія Green Light Films.