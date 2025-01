У прокат вийшов новий фільм Роберта Еггерса «Носферату». Це готична історія про одержимість між молодою жінкою, яку переслідують привиди, і жахливим вампіром, який закохався в неї, викликаючи невимовний жах».

Еллен Гаттер, жінку, якою одержимий Носферату, грає Лілі-Роуз Депп, Ніколас Голт зіграв Томаса Гаттера, чоловіка Еллен. Акторський склад включає Аарона Тейлора-Джонсона у ролі Фрідріха Гардінга, Емму Коррін у ролі Анни Гардінг та Віллема Дефо у ролі професора Альбіна Ебергарта фон Франца. Еллен Гаттер, жінку, якою одержимий Носферату, грає Лілі-Роуз Депп, Ніколас Голт зіграв Томаса Гаттера, чоловіка Еллен. Акторський склад включає Аарона Тейлора-Джонсона у ролі Фрідріха Гардінга, Емму Коррін у ролі Анни Гардінг та Віллема Дефо у ролі професора Альбіна Ебергарта фон Франца. Головну роль зіграв Білл Скашгорд.

Фільм є своєрідним римейком класичної картини «Носферату. Симфонія жаху». Це – німий фільм німецького кінорежисера Фрідріха Вільгельма Мурнау, знятий 1921 року, він вийшов на екрани 1922 року. Мурнау планував екранізувати «Дракулу» Брема Стокера, проте кіностудія Prana Film не змогла придбати права на використання роману. Для того щоб продовжити роботу над фільмом, Мурнау змінив імена основних персонажів та дещо переінакшив сюжет.

У 1979 році Вернер Герцог зняв ще один фільм про Носферату, де головну роль зіграв Клаус Кінскі. У 2000 році Е. Еліас Меріге зняв фільм про те, як Мурнау знімає своє кіно (режисера зіграв Джон Малкович), а Віллем Дефо — Макса Шрека, актора, що зіграв графа Орлока у фільмі «Носферату». До слова, Дефо ми побачимо і у фільмі Еггерса.

Вихід «Носферату», без сумніву, є подією, вартої окремої великої розмови. А поки пропонуємо розминку, згадавши відомі фільми про вампірів.

«Дракула Брема Стокера»

Bram Stoker's Dracula, 1992, режисер Френсіс Форд Коппола, на головному фото

Культову картину про культового персонажа «Дракула Брема Стокера» зняв культовий режисер Френсіс Форд Коппола у 1992 році. У головних ролях знялись Гері Олдмен, Вайнона Райдер, Кіану Рівз, Ентоні Гопкінс. Коппол уже не мав міняти імена героїв. Так що це є свого роду поверненням до першоджерела.

Кінець XIX століття, Лондон. Молодий юрист Джонатан Харкер та красуня Міна кохають один одного. Джонатан змушений залишити та вирушити у справах до графа Дракули, який бажає придбати нерухомість в столиці Англії. Але Джонатан не знає, хто такий Дракула насправді. Окрім прекрасного кіно можна ще знайти оригінальні ідеї для костюмів.

«Інтерв'ю з вампіром»

Іnterview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994, режисер Ніл Джордан

Містична драма Ніла Джордана з Бредом Піттом, Антоніо Бандерасом, Кірстен Данст та Томом Крузом знята за мотивами однойменного роману американської письменниці Енн Райс. У центрі сюжету – креол Луї, обернений 1791 року на вампіра. Він зважився через двісті років розповісти молодому репортерові (Крістіан Слейтер) історію свого життя.

«Від заходу до світанку»

From Dusk Till Dawn, 1996, режисер Роберт Родрігес

Культова американська екшн-горор-комедія 1996-го року режисера Роберта Родрігеса за сценарієм Квентіна Тарантіно та Роберта Курцмана може похвалитись ще й зоряним складом. У фільмі зіграли Джордж Клуні, Гарві Кейтл, Сальма Гаєк, Денні Трехо та інші.

Рятуючись від поліції після пограбування банку, два брати-грабіжники беруть у заручники священика та його дітей. Поблизу мексиканського кордону вони вирішують провести ніч в придорожньому барі.

«Похмурі тіні»

Dark Shadows, 2012, режисер Тім Бертон

Прекрасно знята історія, блиску якій надають режисер Тім Бертон та його улюблений актор Джонні Депп. Події фільму відбуваються в 18 столітті. Коллінзи, намагаючись уникнути родового прокляття, переїжджають з Англії до Америки. Через кілька років син Коллінзів Барнабас стає власником маєтку. Якось він образив дівчину Анжеліку Бошар, яка виявилась відьмою. Вона помстилась й Барнабас перетворився на замурованого у склепі вампіра. Йому вдається вибратись вже в 1972 році. Він повертається у свій родовий маєток, який сильно змінився за 200 з гаком років.

Не встигли подивитися фільм у кінотеатрі? Не біда! Зі SWEET.TV прем’єри приходять до кожного додому. Насолоджуйтеся найсвіжішими кіноновинками на улюбленому дивані абсолютно легально та в найкрутішому дубляжі разом з онлайн-кінотеатром SWEET.TV.



«Реальні упирі»

What We Do in the Shadows, 2014, режисери Джемейн Клемент та Тайка Вайтіті

Режисери Джемейн Клемент та Тайка Вайтіті імітують документальні зйомки. Цей псевдодокументальний фільм розповідає про трьох вампірів, які намагаються вижити в сучасному суспільстві. Вони платять за оренду, користуються інтернетом та ходять в нічні клуби. Все це скоріше смішно, ніж страшно, але подивитися точно варто. Режисери самі зіграли головні ролі, запросивши третім Джонатана Бруга.