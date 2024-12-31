2024 рік подарував кіноманам чимало свіжих вражень. 2025 вже від самого початку обіцяє потішити довгоочікуваними прем’єрами. Отже, розповідаємо про п’ять найочікуваніших картин січня.

«Носферату»

Nosferatu, режисер: Робетр Еггерс, прокат з 2 січня

«Носферату» Роберта Еґґерса – це готична історія про одержимість між молодою жінкою, яку переслідують привиди, і жахливим вампіром, який закохався в неї, викликаючи невимовний жах».

Еллен Гаттер, жінку, якою одержимий Носферату, грає Лілі-Роуз Депп, Ніколас Голт зіграв Томаса Гаттера, чоловіка Еллен. Акторський склад включає Аарона Тейлора-Джонсона у ролі Фрідріха Гардінга, Емму Коррін у ролі Анни Гардінг та Віллема Дефо у ролі професора Альбіна Ебергарта фон Франца. Головну роль зіграв Білл Скашгорд.

«Емманюель»

Emmanuelle, режисерка Одрі Діван, прокат з 2 січня, на головному фото

Еротична драма «Еммануель» є дітищем французької режисерки та сценаристки Одрі Диван, яка здобула Золотого лева Венеціанського кінофестивалю у 2021 році. За основу взяли оригінальний твір письменниці Емманюель Арсан, який ліг в основу першого фільму «Еммануель», що вийшов у 1974 році та став надзвичайно популярним.

Еммануель (Ноемі Мерлан) відповідає за контроль якості у мережі розкішних готелів. Цього разу вона їде до Гонконгу, де має перевірити як керує місцевим готелем Марго (Наомі Уоттс). Щоразу подорожі у екзотичні куточки світу Еммануель використовує для пошуку нових вражень. Вона хоче віднайти втрачену можливість отримувати насолоду. Таємничий гість готелю Кей (Вілл Шарп) не йде з її думок, однак жінці ніяк не вдається з ним зустрітися. Поринувши у загадкове нічне життя Гонконгу вона спробує знайти те, чого так жадає.

А поки цей фільм не вийшов у прокат, не варто нудьгувати! Адже в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV можна знайти світові та українські новинки кіно, перевірену часом класику, культові серіали та інші унікальні кінопропозиції. Зі SWEET.TV вечір гарантовано буде цікавим!

«Фрагменти льоду»

Режисерка Марія Стоянова, прокат з 9 січня

Фільм отримав вагомі нагороди на 21-му Міжнародному фестивалю документального кіно про права людини Docudays Ua: головну нагороду в конкурсі Docu/Україна, спеціальну відзнаку конкурсу Docu/Світ, головну нагороду студентського журі та відзнаку від журі Спілки кінокритиків України.

Фільм є делікатною гіпнотичною подорожжю відеоархівом фігуриста українського ансамблю «Балет на льоду», який гастролював за кордоном у 80-х і 90-х роках. За цими касетними записами його донька відтворює непересічну історію дорослішання: свого, своєї сім'ї та всього суспільства в Україні.

Стрічку змонтовано з домашніх архівів родини режисерки Марії Стоянової, для якої «Фрагменти льоду» став повнометражним дебютом після короткометражних архівних фільмів. Оператором фільму вважається батько режисерки Михайло Стоянов.

«Хороша погана дівчинка»

Babygirl, режисерка Галіна Райс, прокат з 16 січня

Світова прем’єра фільму відбулась на цьогорічному Венеційському кінофестивалі. За роль у цьому фільмі 57-річна Ніколь Кідман отримала приз за найкращу жіночу роль.

Вона зіграла авторитарну керівницю міжнародної корпорації Ромі, яка закручує роман зі своїм стажером Семюелем. Їхні стосунки порушують корпоративну етику. Крім того, хлопець набагато молодший за давно одружену головну героїню. Проте вони не можуть протидіяти пристрасті та разом досліджують питання сексуальності, влади та домінування в сучасному світі корпоративної культури.

Окрім Кідман у фільмі зіграли Гарріс Дікінсон («Трикутник смутку», «Чаклунка»), Софі Вайлд («Говори до мене») та Антоніо Бандерас («Шкіра, в якій я живу»).

Зняла фільм нідерландська режисерка, акторка та письменниця Галіна Райс.

«Сент-Екзюпері»

Saint-Ex, режисер Пабло Аґуеро, прокат з 23 січня

Події фільму відбуваються у 1930 році в Аргентині. У цей період Сент-Екзюпері був пілотом французької авіапошти. Разом із колегою Анрі Гійоме вони задумали прокладати коротший повітряний маршрут через гори. Однак розвідувальний політ Гійоме закінчується погано: він зникає. Сент-Екзюпері вирушає у небезпечний нічний політ, щоб знайти друга. Це випробування, повне смертельних ризиків, стає для нього переломним моментом, змінюючи його світогляд та надихаючи на створення «Маленького принца».

Головну роль у фільмі зіграв Луї Ґаррель («Мрійники», «Молодий Годар», «Три мушкетери»). Також у фільмі знімались Діана Крюґер («Троя», «Безславні виродки», «На межі»), Венсан Кассель («Доберман», «Три мушкетери»), Бенуа Мажимель («Піаністка», «Смак пристрасті») та інші.

Режисером є Пабло Аґеро («Єва не спить», «Син чоловіка»), який у 2006 році отримав нагороду Каннського кінофестивалю за короткометражку «Перший сніг».