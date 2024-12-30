Новий фільм Роберта Еггерса «Носферату» дебютував найкраще з усіх фільмів режисера. У США, де картина уже вийшла у прокат він зібрав 40 млн доларів за 5 днів прокату.

«Носферату» Роберта Еґґерса – це готична історія про одержимість між молодою жінкою, яку переслідують привиди, і жахливим вампіром, який закохався в неї, викликаючи невимовний жах».

Еллен Гаттер, жінку, якою одержимий Носферату, грає Лілі-Роуз Депп, Ніколас Голт зіграв Томаса Гаттера, чоловіка Еллен. Акторський склад включає Аарона Тейлора-Джонсона у ролі Фрідріха Гардінга, Емму Коррін у ролі Анни Гардінг та Віллема Дефо у ролі професора Альбіна Ебергарта фон Франца. Головну роль зіграв Білл Скашгорд.

«Носферату. Симфонія жаху» – німий фільм німецького кінорежисера Фрідріха Вільгельма Мурнау, знятий 1921 року, він вийшов на екрани 1922 року.

Мурнау планував екранізувати «Дракулу» Брема Стокера, проте кіностудія Prana Film не змогла придбати права на використання роману. Для того щоб продовжити роботу над фільмом, Мурнау змінив імена основних персонажів та дещо переінакшив сюжет.

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Роберт Ніл Еґґерс — американський кінорежисер, сценарист та художник-постановник. Найбільш відомий фільмами жахів «Відьма» та «Маяк».

Бюджет виробництва «Носферату» склав 50 млн доларів, при цьому дебют вже перебив попередні касові прогнози експертів. В український прокат фільм вийле 2 січня 2025 року.

А тим часом Роберт Еґґерс планує створити ще один римейк. Йдеться про фільм «Лабіринт», в оригіналі якого головні ролі зіграли Дженніфер Коннеллі та Девід Бові.