Віллем Дефо у фільмі «Носферату»

Режисер Роберт Еґґерс зняв римейк культового німого фільму «Носферату». У знаменитого вампіра перевтілюється Білл Скашгорд. Дата прем’єри невідома, наразі вийшов перший трейлер картини.

«Носферату» Роберта Еґґерса – це готична історія про одержимість між молодою жінкою, яку переслідують привиди, і жахливим вампіром, який закохався в неї, викликаючи невимовний жах».

Еллен Гаттер, жінку, якою одержимий Носферату, грає Лілі-Роуз Депп, Ніколас Голт зіграв Томаса Гаттера, чоловіка Еллен. Акторський склад включає Аарона Тейлора-Джонсона у ролі Фрідріха Гардінга, Емму Коррін у ролі Анни Гардінг та Віллема Дефо у ролі професора Альбіна Ебергарта фон Франца.

«Носферату. Симфонія жаху» – німий фільм німецького кінорежисера Фрідріха Вільгельма Мурнау, знятий 1921 року, він вийшов на екрани 1922 року.

Мурнау планував екранізувати «Дракулу» Брема Стокера, проте кіностудія Prana Film не змогла придбати права на використання роману. Для того щоб продовжити роботу над фільмом, Мурнау змінив імена основних персонажів та дещо переінакшив сюжет.

Роберт Ніл Еґґерс — американський кінорежисер, сценарист та художник-постановник. Найбільш відомий фільмами жахів «Відьма» та «Маяк».