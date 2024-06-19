Головну роль виконала Гейлі Беннет

Опубліковано трейлер фільму «Мадам Кліко». Головну роль картині про засновницю знаменитого дому з Шампані виконала Гейлі Беннет («Чудова сімка», «Марлі і я», «Сільська елегія»). У прокат фільм вийде 18 липня.

Режисером стрічки є Томас Неппер, який працював над «Колесом часу» та як помічник режисера співпрацював з Джо Райтом на фільмах «Гордість і упередження» та «Спокута». Райт у свою чергу виступив продюсером «Мадам Кліко».

Фільм заснований на реальній історії жінки, яка ставорила одну з найвідоміших у світі імперії шампанських вин.

Основою для сценарію стала книга Тілар Маццео, яка тривалий час вивчала історію Франції та всі аспекти життя дому Кліко. Книжка отримала широке визнання й стала світовим бестселером.

За сюжетом Барбе-Ніколь Кліко, яка втратила коханого чоловіка, довелося очолити величезний сімейний бізнес, який переживав не найкращі часи. Жінка побудувала всесвітньо відому імперію шампанського, відкрила світові стиль і розкіш та стала легендою ще за життя. До цього дня, більш ніж через два століття, без «Вдови Кліко» не обходиться жоден світський раут.

За словами Гейлі Беннет, «Кліко була однією з перших бізнесвумен не лише у Франції, а й у Європі. Прочитавши книгу Тілар Маццео, я дуже перейнялася історією цієї жінки. Я вважаю, що вона розкрила свій талант, переживши трагедію, яка трапилася з її чоловіком. Вдова Кліко була не лише генієм маркетингу, а й справжньою контрабандисткою! Це було дуже сміливо для жінки у той час. Її могли повісити, але вона таки перевозила своє вино під час Наполеонівської війни через закриті кордони».

Зйомки здебільшого проходили в Бургундії, в історичному Шато де Берю, а також у Реймсі, столиці Шампані.