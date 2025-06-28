Зліва на право Даніель Салем, Олена Лавренюк і Володимир Дантес

Києві розпочали знімання еротичного трилера «В її світлі вони грішили», натхненного історією винахідника гасової лампи Йогана Зега. Головні ролі виконають Олена Лавренюк, Володимир Дантес, Оксана Черкашина, Олена Хохлаткіна та Даніель Салем.

Як повідомляють творці фільму, сюжет розгортається у 1897 році й розповідає історію Йогана Зега, галицького дослідника, який у 1852 році винайшов першу у світі гасову лампу. Цей винахід змінив життя багатьох людей у всьому світі, однак імʼя винахідника залишилось у тіні, не отримавши заслуженого визнання.

Після весільної подорожі Амелія Крижевська-Зег повертається в батьківський дім із чоловіком та прислугою. Чоловік хоче її грошей, покоївка – її місце, кухарка – її смерті. У будинку, де її батько винайшов світло, тепер панує темрява. Але хто останнім залишиться в грі, коли емоції стануть зброєю?

Фото зі зйомок фільму «В її світлі вони грішили»

Співак Володимир Дантес розповів, що зіграє антагоніста, і ця роль вимагала від нього значного психологічного занурення. Тож слід очікувати виклик жанру, адже це трилер з елементами еротики. В основі історії, за його словами, лежать проблеми, які залишаються незмінними, – гроші, влада і все те, на що люди здатні заради їх досягнення.

«Еротика та насилля стають рок-н-ролом нашої історії. Та ближче до фіналу це перетворюється на драму зі світлим кінцем», – розповіла режисерка Ірина Громозда.

Над створенням образів та костюмами працює художниця Оксана Берг. Художником постановником фільму став Максим Німенко («Стоп-Земля», «Снайпер», «Кава з кардамоном»). Оператор стрічки Сергій Крутько («Крашанка», «Уроки толерантності»). Наразі не відомо, коли фільм вийде на великі екрани.