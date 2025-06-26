Одну з ролей виконала головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва

Документальний серіал «Ніхто цього не бачить» (Niemand die het ziet), одним із героїв якої стала редакція українського сайту «Українська правда», отримав престижну нагороду Нідерландської гільдії режисерів. Про це повідомила УП.

Стрічка демонструє нову геополітичну реальність, у якій хакери, шпигуни та дезінформація є інструментами гібридної війни. Вона простежує історії п’яти головних персонажів з України, Нідерландів, Тайваню та Брюсселя, які щодня намагаються зробити невидимі загрози видимими.

Один з епізодів присвячений Україні. Зокрема, глядачі бачать роботу головної редакторки «Української правди» Севгіль Мусаєвої та її колег під час блекауту в листопаді 2022 року. Зйомки тривали кілька місяців. Частину епізоду зняли у Бучі під час Bucha Journalism Conference у травні 2023 року.

«Україна стала передовою лабораторією гібридної війни», – зазначили режисерки проєкту Меа Долс де Йонг та Кріс Вестендорп.

Одним із головних героїв серіалу є нідерландський журналіст-розслідувач Хуб Моддерколк, відомий своїми матеріалами про спецслужби та операцію STUXNET – атаку на іранські ядерні об’єкти, у якій, за його словами, могли бути задіяні й агенти з Нідерландів.

Прем’єра серіалу відбулася в січні 2024 року на нідерландському телеканалі NPO 2.