Творці фентезі показали, як виглядатиме майбутня Мавка

Film.Ua представляє тизер художнього фільму «Мавка. Справжній міф». Він дає перше враження про містичну атмосферу фентезі «Мавка. Справжній міф», що натхненне українською міфологією. Знімала відео основна команда фільму: режисерка Катя Царик таі оператор Юрій Король.

Творці показали деякі основні елементи з майбутнього фільму, а саме частину русалчиного костюму, який створює дизайнерка Анна Осмєхіна, магічний мавчин шепіт, яким мавки заманюватимуть людей до Темного Озера. Також у тизері заявлений образ самої Мавки, яку зіграє дебютантка Аріна Бочарова. Акторка є випускницею ЛНУ ім. Франка (курс Володимира Кучинського) та працює у львівському театрі імені Курбаса.

«Кіно про Мавку – це розширення Мавчиного Всесвіту. Воно буде створене в іншому жанрі і форматі, для трохи дорослішої аудиторії, ніж була наша анімаційна “Мавка. Лісова Пісня”. Незмінно лише одне: все, що ми робимо, – від душі і власними руками. Так, Ірина Костюк (продюсерка) сама сплела вінок для тизеру, а в холодне озеро “Кіноселища” (натурний майданчик кіностудії film.ua) занурювалася виконавча продюсерка стрічки – Олександра Лозинська», – розповіла продюсерка Анна Єлісєєва.

Логічно, що у центрі сюжету кінофентезі «Мавка. Справжній міф» є Мавка. Вона закохується у біолога Лук’яна замість того, щоб занапастити його у таємничому лісовому озері, де на людські душі чекають русалки, що живляться їхньою життєвою силою. Тепер вони ладні на все, щоб Мавка залишилася на темній стороні.

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Фентезі «Мавка. Справжній міф» продюсують Ірина Костюк та Анна Єлісєєва, а сценарій написав Ярослав Войцешек. Саме вони працювали на анімаційним фільмом «Мавка. Лісова пісня».Зйомки фільму стартують вже цього липня, а в український прокат романтичне фентезі вийде вже з 1 березня 2026 року.