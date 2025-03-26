Розпочалась робота над фільмом «Мавка. Справжній міф», над яким працюватиме команда, яка створила анімацію «Мавка. Лісова пісня».

Події фільму відбуваються в сучасній Україні, але спираються на українську міфологію, у якій мавки є небезпечними лісовими німфами. Саме такою є головна героїня нової історії — містична і химерна лісова Мавка.

За сюжетом вона закохується у біолога Лук’яна замість того, щоб згубити його у таємничому лісовому озері, де на людські душі чекають русалки та інші мавки, що живляться їхньою життєвою силою. Вони ладні на все, щоб Мавка залишилася на темній стороні.

Фентезі «Мавка. Справжній міф» продюсують Ірина Костюк та Анна Єлісєєва, а сценарій пише Ярослав Войцешек. Це команда, яка привела до успіху анімаційну «Мавку», що зібрала понад 21 мільйон доларів у світовому кінопрокаті, ставши найкасовішим українським фільмом. Нове фентезі розраховано на аудиторію 12+, але творці обіцяють кілька тонких алюзій на вже улюблений мультфільм.

Режисеркою виступить Катя Царик, відома концертними постановками та кліпами, а також участю в антології «Перші Дні». Оператор-постановник фільму ‒ Юрій Король, який знімав «Захара Беркута», «Потяг у 31 грудня» тощо. Образи головної героїні і русалок створює стилістка Анна Осмехіна.

«Мавка. Справжній міф» вийде у широкий український прокат навесні 2026 року.