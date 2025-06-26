Відео з Антоніною Хижняк ілюструє новий закон Дональда Трампа про податки

Білий Дім опублікував на інстаграмі-сторінці відео з українською акторкою Антоніною Хижняк. Відео стосується нового законопроєкту президента Дональда Трампа щодо податків.

На це відео звернув увагу Інститут масової інформації. На відео Антоніна Хижняк або її ШІ-копія мовчки працює за комп'ютером, поки субтитри розповідають про нові норми.

На думку директорки Інститут масової інформації Оксани Романюк, ШІ-моделі, якими скористались для створення відео, могли були натреновані на фотографіях української акторки, які є у відкритому доступі в мережі.

«Але тоді це означає, що будь-яка реальна людина, яка має цифровий слід, може бути відтворена у вигаданому контексті. І її зображення може бути використане в рекламі, політичних чи державних комунікаціях без її згоди. Поки що в нас немає розуміння, що з цим робити, але це випадок має привернути увагу експертів з ШІ і дипфейків, і підсвітити питання щодо непрозорості генеративного ШІ-контенту», – вважає Оксана Романюк.

Антоніна Хижняк наразі на появу у відео Білого Дому офіційно не реагувала. Акторка найбільш відома глядачам за ролями Мотрі у серіалі «Спіймати Кайдаша».