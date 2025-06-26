Переважно фільми та серіали присвячують історіям успіху. Проте часом цікаво подивитись і про те, як нібито добре придумані стартапи зазнають краху. Саме такі серіали ми зібрали в цій підбірці.

«Стартап»

StartUp, 2013

Серіал «Стартап» – досить жорстка драма, яка розповідає про злети та падіння молодих підприємців. Головна героїня серіалу Іззі Моралес створює революційну нерегульовану цифрову валюту під назвою GenCoin. Молодий банкір на ім'я Енді вирішує стати партнером Ізі, вклавши в проєкт готівку, яку намагається приховати від податків батько Енді. Герої опиняються у центрі уваги агента ФБР Філа Раска, який розслідує фінансові махінації.

«Стартап, що зазнав краху»

WeCrashed, 2022

Енн Гетевей та Джаред Лето зіграли головні ролі у серіалі про грандіозну аферу. Сюжет обертається навколо ексцентричного та цілеспрямованого Адама Неймана, який після служби на флоті перебирається до Америки, де береться втілювати в реальність свою сміливу бізнес-ідею. Разом зі своєю дружиною Ребеккою та її двоюрідною сестрою, яку зіграла Гвінет Пелтроу, він створює компанію WeWork, що спеціалізується на комерційній нерухомості, яка надає робочі простори для стартапів. Перспективна на перший погляд компанія з багатомільярдним капіталом насправді виявляється грандіозною аферою.

Шукаєте новий захопливий серіал? В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є сотні релізів та цікавих шоу! Насолоджуйтесь кінострічками з ексклюзивним українським дубляжем у високій якості. Адже ви заслуговуєте лише на найкраще!

«Вибула»

The Dropout, 2022, на головному фото

Мінісеріал, заснований на подкасті Ребекки Джарвіс про компанію «Теранос». Сюжет будується навколо Елізабет Голмс (Аманда Сейфілд), яка є фундаторкою великої компанії «Теранос». Ця фірма займається медичною діяльністю і приносить своїй власниці якісь нечувані гроші. Сама ж Голмс вважається найвпливовішою бізнес-вумен нового покоління. Однак через публічний скандал її становище виявилося хитким. Жінка намагається захистити своє дітище.