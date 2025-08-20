Відповідне рішення підтримали під час засідання комісії фінансів та планування бюджету

Депутати Львівської міськради погодили виділити 5 млн грн для Львівського онкологічного центру. Відповідне рішення підтримали під час засідання комісії фінансів та планування бюджету. За ці гроші планують відновити благоустрій частини території з влаштуванням інклюзивності та облаштуванням паркувальних місць.

Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр звернувся з проханням передбачити субвенцію на відновлення елементів благоустрою частини території з влаштуванням інклюзивності та облаштуванням паркувальних місць, повідомив Інформаційний портал депутатів ЛМР.

Під час засідання йшлось про те, що у 2024 році Львівський онкоцентр амбулаторно прийняв понад 159 тисяч пацієнтів, понад 5 тисяч пацієнтів отримали хіміотерапію. Однак значна частина території Центру потребує капітального ремонту. Зокрема, йдеться про пішохідні зони, проїзди та паркувальні майданчики.