В Україні за незаконну рекламу казино заблокували ще сім інстаграм-акаунтів. У списку – інфлюенсери-тисячники, а також нова учасниця гурту Kalush Orchestra, блогерка Сімбочка. Про це повідомили у телеграм-каналі державного агентства PlayCity в середу, 20 серпня.

«Цього разу незаконну рекламу зафіксували на новинних акаунтах, в інфлюенсерів-тисячників, а також у Сімбочки – блогерки з мільйонною авдиторією», – ідеться в повідомленні.

Інстаграм заблокував акаунт simbochkka

В агентстві пояснили, що на цих акаунтах систематично рекламували казино у сторис – показували «легкі виграші» й залишали активні посилання, що є прямим порушенням закону.

Нагадаємо, реклама азартних ігор допускається в разі дотримання низки умов. Так, реклама казино має бути:

дозволена лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо;

контент має бути позначений як 21+;

рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди;

заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів;

мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.

До слова, Сімбочка (справжнє ім’я Карина Яніна) виховує дочку Софію від співака Іллі Парфенюка, з яким розійшлась у листопаді 2024 року. Окрім ведення блогу в інстаграмі та тіктоці, дівчина також займається танцями.

У липні 2025 року Сімбочка повідомила, що приєдналася до українського гурту-переможця «Євробачення-2022» Kalush Orchestra. У гурті розповіли, що дівчина не просто виступає «на всіх концертах, танцює, робить акробатичні трюки й співає». Також її можна почути у нових піснях. Зокрема, 2 серпня вийшов спільний реліз Kalush Orchestra х Simbochka під назвою «Чому».