Від середи, 20 серпня, автоматизована процедура подачі документів для вчинення нотаріальних дій запрацювала у всіх посольствах і консульствах України за кордоном. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.



Відомо, що з 1 липня тривало поетапне введення в дію системи «е-Консул», і від 20 серпня вона запрацювала у всіх 120 посольствах і консульствах України за кордоном. Відтепер українці можуть подавати інформацію та документи в електронній формі через електронний кабінет, зокрема:

подати заяву на вчинення нотаріальної дії,

завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви,

завантажити всі необхідні документи.

«Тепер усі процедури подачі та обробки документів можна здійснити без попереднього фізичного відвідування дипустанови. Після онлайн-подачі залишається лише короткий візит для отримання готового документа, що значно економить час та ресурси громадян», – йдеться у повідомленні.



Відомство зауважує, що з моменту підключення перших двох черг дипустанов у липні та серпні послугою скористатися вже майже півтисячі українців.

«Нашим безумовним пріоритетом і надалі залишається захист прав та інтересів громадян України за кордоном. Для цього МЗС продовжує працювати над реформою консульських послуг і максимальним спрощенням доступу до них. Мета в тому, щоб мати сервіс, гідний сучасної, технологічної та сильної європейської держави», – додав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

