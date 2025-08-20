У всіх посольствах і консульствах України за кордоном запрацювала система «е-Консул»
Систему вводили у дію ще з початку липня
Від середи, 20 серпня, автоматизована процедура подачі документів для вчинення нотаріальних дій запрацювала у всіх посольствах і консульствах України за кордоном. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.
Відомо, що з 1 липня тривало поетапне введення в дію системи «е-Консул», і від 20 серпня вона запрацювала у всіх 120 посольствах і консульствах України за кордоном. Відтепер українці можуть подавати інформацію та документи в електронній формі через електронний кабінет, зокрема:
- подати заяву на вчинення нотаріальної дії,
- завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви,
- завантажити всі необхідні документи.
«Тепер усі процедури подачі та обробки документів можна здійснити без попереднього фізичного відвідування дипустанови. Після онлайн-подачі залишається лише короткий візит для отримання готового документа, що значно економить час та ресурси громадян», – йдеться у повідомленні.
Відомство зауважує, що з моменту підключення перших двох черг дипустанов у липні та серпні послугою скористатися вже майже півтисячі українців.
«Нашим безумовним пріоритетом і надалі залишається захист прав та інтересів громадян України за кордоном. Для цього МЗС продовжує працювати над реформою консульських послуг і максимальним спрощенням доступу до них. Мета в тому, щоб мати сервіс, гідний сучасної, технологічної та сильної європейської держави», – додав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 липня, провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, на якій призначив 16 нових послів України.