Президент Володимир Зеленський 21 липня провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 липня, провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, на якій призначив нових послів України. Про це йдеться на сторінці президента у телеграмі.

За словами Зеленського, 21 липня фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України.

«Після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України сьогодні вранці провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів», – заявив він.

Відповідні розпорядження опублікували на сайті президента. Зокрема:

про призначення Олександра Вороніна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Алжирській Народній Демократичній Республіці,

про призначення Олександра Балануци Надзвичайним і Повноважним Послом України в Обʼєднаних Арабських Еміратах,

про призначення Володимира Бачинського Надзвичайним і Повноважним Послом України у Боснії і Герцеговині,

про призначення Володимира Боєчка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Естонській Республіці,

про призначення Андрія Касьянова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ангола,

про призначення Юріч Лутовінова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Японії,

про призначення Ярослава Мельника Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Бельгія,

про призначення Геннадія Надоленка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Малайзії,

про призначення Сергія Ніжинського Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кіпр,

про призначення Сергія Погорєльцева Надзвичайним і Повноважним Послом України в Мексиканських Сполучених Штатах,

про призначення Андрія Плахотнюка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді,

про призначення Ольги Селих Надзвичайним і Повноважним Послом України в Султанаті Оман,

про призначення Юлії Соколовської Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Іспанія,

про призначення Максима Субха Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Кувейт,

про призначення Юрія Токаря Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кенія,

про призначення Олександра Щерби Надзвичайним і Повноважним Послом України в Південно-Африканській Республіці.

Зеленський наголосив, що для кожного дипломата було визначено персональні завдання та критерії оцінки результативності.

«Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців», – додав президент.

Нагадаємо, у травні Володимир Зеленський призначив колишнього політичного в’язня Нарімана Джеляла послом України у Туреччині.