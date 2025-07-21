Володимир Зеленський призначив 16 нових послів України
Для кожного дипломата було визначено персональні завдання
Президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 липня, провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, на якій призначив нових послів України. Про це йдеться на сторінці президента у телеграмі.
За словами Зеленського, 21 липня фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України.
«Після доповідей військових і міністра внутрішніх справ України сьогодні вранці провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів», – заявив він.
Відповідні розпорядження опублікували на сайті президента. Зокрема:
- про призначення Олександра Вороніна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Алжирській Народній Демократичній Республіці,
- про призначення Олександра Балануци Надзвичайним і Повноважним Послом України в Обʼєднаних Арабських Еміратах,
- про призначення Володимира Бачинського Надзвичайним і Повноважним Послом України у Боснії і Герцеговині,
- про призначення Володимира Боєчка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Естонській Республіці,
- про призначення Андрія Касьянова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ангола,
- про призначення Юріч Лутовінова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Японії,
- про призначення Ярослава Мельника Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Бельгія,
- про призначення Геннадія Надоленка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Малайзії,
- про призначення Сергія Ніжинського Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кіпр,
- про призначення Сергія Погорєльцева Надзвичайним і Повноважним Послом України в Мексиканських Сполучених Штатах,
- про призначення Андрія Плахотнюка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді,
- про призначення Ольги Селих Надзвичайним і Повноважним Послом України в Султанаті Оман,
- про призначення Юлії Соколовської Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Іспанія,
- про призначення Максима Субха Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Кувейт,
- про призначення Юрія Токаря Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Кенія,
- про призначення Олександра Щерби Надзвичайним і Повноважним Послом України в Південно-Африканській Республіці.
Зеленський наголосив, що для кожного дипломата було визначено персональні завдання та критерії оцінки результативності.
«Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців», – додав президент.
Нагадаємо, у травні Володимир Зеленський призначив колишнього політичного в’язня Нарімана Джеляла послом України у Туреччині.