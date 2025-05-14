Володимир Зеленський призначив Нарімана Джеляла послом у Туреччині

Володимир Зеленський призначив колишнього політичного в’язня Нарімана Джеляла послом України у Туреччині. Про це йдеться в указі №305/2025, опублікованому на сайті Офісу президента.

Призначення Нарімана Джеляла на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України у Турецькій республіці президент анонсував ще 20 грудня 2024 року. Проте відповідний указ Володимир Зеленський президент підписав у середу, 14 травня.

Що відомо про Нарімана Джеляла

Наріман Джелял – кримськотатарський політик, викладач, політолог і журналіст. Він народився 27 квітня 1980 року у місті Навої в Узбекистані. У 1989 році разом з родиною переїхав до Криму. З листопада 2013 року обіймав посаду заступника голови Меджлісу, очолював інформаційно-аналітичний підрозділ організації.

У 2021 році російська ФСБ затримала у окупованому Криму Нарімана Джеляла разом з іншими кримськими татарами за підозрою у нібито диверсії. Наступного місяця росіяни арештували Нарімана Джеляла, а у грудні того ж року висунули звинувачення у підриві газопроводу у Криму. У вересні 2022 року окупаційний суд призначив кримськотатарському політику 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Наріман Джелял пробув у російській колонії майже два роки. 28 червня 2024 року Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону вдалося повернути десятьох політв’язнів, серед яких був Наріман Джелял.