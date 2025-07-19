Василь Боднар очолює посольство в Польщі зі жовтня 2024 року

Посольство України в Польщі спростувало фейк про те, що промова посла України Василя Боднара на заході з вшанування жертв Волинської трагедії була «скандально короткою». 16-секундний фрагмент з виступу Боднара, який видали за повну промову дипломата, викликав обурення у польських користувачів соцмереж. Про це йдеться в заяві Посольства України в Польщі та в матеріалі польського фактчекінгового проєкту Konkret24.

У соцмережах дописи з короткою «промовою» українського посла зібрали десятки тисяч переглядів. Коментатори обурювалися, що Боднар так мало говорить про 82 роковини Волинської трагедії, які поляки на державному рівні вперше відзначали 11 липня.

«10-секундна промова про Волинь. Український посол Василь Боднар, видається, встановив новий рекорд Гіннеса з мінімалізму в дипломатії. Шкода, що йому не вдалося розкрити тему між вдихом і видихом», – написав один з користувачів порталу X та прикріпив нарізку з телеканалу Telewizja Republika.

У 16-секундному відео Василь Боднар каже лише: «Дуже дякую. Вшануйте пам’ять жертв Волинського злочину і дякую за увагу. До побачення».

Фейк про виступ Василя Бондаря у фейсбуці також поширив депутат польського Сейму від партії «Право і Справедливість» Томаш Зелінський. Відео фрагмента виступу дипломата супроводжується таким підписом: «Після історичної промови обраного президента Кароля Навроцького про правду, Україну, важливість визнання геноциду поляків на Волині та заклику до повної ексгумації... Український посол був не надто багатослівним. Правда, яку говорив Навроцький (президент Польщі, – ред.), зачепила за живе».

У відповідь до одного з фейкових дописів про свою «промову з двох речень» Василь Боднар написав: «Вибачте, але я повинен відповісти, оскільки це не є правдою. Дякую меру Хелма Якубу Банашеку за запрошення і можливість виступити в присутності новообраного президента Кароля Навроцького. Промова тривала близько 10 хвилин, і ЗМІ мають її запис».

Згодом він також опублікував відео свого виступу в Хелмі 11 липня.

Ze względu na trwające manipulacje i kłamstwa wokół mojego wystąpienia w Chełmie 11 lipca podaje poniżej wideo nagranie wyemitowane na antenie @RepublikaTV @akdudek66 @SuperExpressTV pic.twitter.com/f65Hd0sA8J — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 19, 2025

Нагадаємо, 11 липня, у 82-гу річницю Волинської трагедії, обраний президент Польщі Кароль Навроцький долучився до заходів з вшанування пам’яті жертв геноциду в Хелмі, де заплановано створення музею на їхню честь. У своїй промові він звернувся до президента України Володимира Зеленського та посла України в Польщі Василя Боднара, який був присутній на заході, та попросив дозволу на проведення повномасштабних ексгумаційних робіт на Волині.

Василь Боднар також виступив з промовою. Дипломат подякував за запрошення на цю «сумну, але дуже потрібну церемонію». Він також сказав, що повністю згоден з тим, що майбутнє можна побудувати лише на правді.

«Ми повинні говорити про цю історію відкрито. Звичайно, називати злочин злочином. Перепрошувати, але також вшановувати пам’ять тих жертв, які цього потребують, по обидва боки кордону», – зауважив дипломат.

Окрім того, Боднар пригадав про нещодавно проведені ексгумаційні роботи у Пужниках на Тернопільщині, а також на території колишнього села Збоїська (нині – у межах Львова). Посол додав, що також потрібен діалог між польськими та українськими експертами та істориками.

13 липня мер Хелма Якуб Банашек, підсумовуючи церемонію 11 липня, написав на платформі Х: «Під час церемонії виступив посол України в Польщі Василь Боднар, який перепросив за Волинську різанину та висловив готовність поглибити дискусії щодо ексгумації в Україні. Це важливий жест, за який я вдячний».

Волинська трагедія – двосторонні масові вбивства поляків та українців на Волині під час Другої світової війни (1942-1943 роки). Варшава заявляє, що жертвами трагедії стали 100 тис. поляків. Однак різні історики кажуть, що кількість загиблих серед польського населення становить від 30 до 70 тис. людей. Водночас кількість загиблих українців сягає від 5 до 20 тис. людей. Також між Польщею та Україною виникали суперечки щодо назви цих подій. Варшава називає вбивства поляків «геноцидом». Однак Україна офіційно трактує події тих років як «трагедію» та закликає до взаємних вибачень.

Як писав ZAXID.NET, омбудсман Дмитро Лубінець закликав українців в Польщі уникати масових скупчень і епіцентрів подій через масштабні протести проти мігрантів. Організатором цих протестів у 80 містах Польщі є ультраправа партія «Конфедерація».