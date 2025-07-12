Кароль Навроцький сказав, що поляки «мають право пам’ятати волинський геноцид»

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький у 82-гу річницю Волинської трагедії, яку поляки на державному рівні відзначають 11 липня, закликав українського колегу Володимира Зеленського дозволити проведення повномасштабних ексгумаційних робіт на Волині. Про це повідомив RMF24.

Навроцький, який зокрема очолює Інститут національної пам’яті Польщі, 11 липня долучився до заходів з вшанування пам’яті жертв геноциду в Хелмі, де заплановано створення музею на їхню честь. У своїй промові він звернувся до президента України Володимира Зеленського та посла України в Польщі Василя Боднара.

«Як новообраний президент Польщі, я хотів би офіційно звернутися до Вашої Високоповажності (посла України в Польщі) та президента Зеленського з проханням про можливість проведення повномасштабних ексгумацій на Волині. Поляки чекають на цю правду і (...) волинські родини все ще страждають від травми, яка сталася 82 роки тому», – сказав він.

Кароль Навроцький додав, що поляки «мають право пам’ятати волинський геноцид» незалежно від «змін часів та обставин».

«Ми не можемо змиритися з тим, що нам, полякам, відмовляють у праві поховати жертв волинського геноциду, тому що вони кричать не про помсту: вони кричать про хрест, вони кричать про могилу, вони кричать про пам’ять, і як майбутній президент Польщі я зобов’язаний говорити їхнім голосом», – заявив Навроцький.

За словами майбутнього президента Польщі, це необхідно для того, щоб Варшава та Київ «примирилися в правді» і «через правду».

Присутній на церемонії посол України в Польщі Василь Боднар підкреслив, що він повністю згоден з тим, що майбутнє можна побудувати лише на правді.

«Ми повинні говорити про цю історію відкрито. Звичайно, називати злочин злочином. Перепрошувати, але також вшановувати пам’ять тих жертв, які цього потребують, по обидва боки кордону», – сказав дипломат.

Боднар пригадав про нещодавно проведені ексгумаційні роботи у Пужниках на Тернопільщині, а також на території колишнього села Збоїська (нині – в межах Львова). З його слів, наразі очікуються дозволи на проведення таких робіт в Углі, Гуті Пеняцькій та інших місцях, про які просила польська сторона. Український посол додав, що також потрібен діалог між польськими та українськими експертами та істориками. Василь Боднар запевнив, що українська сторона відкрита до діалогу і в складних питаннях.

Зауважимо, 11 липня 2025 року Польща вперше на державному рівні відзначала «День пам’яті жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки». Закон про його відзначення практично одноголосно ухвалив Сейм Польщі 4 червня цього року.

Тоді Міністерство закордонних справ України наголосило на упередженості й політичному контексті ухвали польського Сейму щодо проголошення Національного дня пам’яті жертв так званого «геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки». МЗС закликало польську сторону «утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах та підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною і Польщею».

Волинська трагедія – двосторонні масові вбивства поляків та українців на Волині під час Другої світової війни (1942-1943 роки). Варшава заявляє, що жертвами трагедії стали 100 тис. поляків. Однак різні історики кажуть, що кількість загиблих серед польського населення становить від 30 до 70 тис. людей. Водночас кількість загиблих українців сягає від 5 до 20 тис. людей. Також між Польщею та Україною виникали суперечки щодо назви цих подій. Варшава називає вбивства поляків «геноцидом». Однак Україна офіційно трактує події тих років як «трагедію» та закликає до взаємних вибачень.

Нагадаємо, з 2017 року в Україні діяла заборона на ексгумацію останків поляків, які були вбиті у 1943-1945 роках бійцями УПА. Таке рішення Український інститут національної пам’яті ухвалив у відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015-2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів.

Восени 2024 року польське МЗС погрожувало заблокувати переговори про вступ України до Євросоюзу без ексгумації жертв Волинської трагедії. У листопаді 2024 року Україна офіційно підтвердила дозвіл Польщі на ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Перші роботи розпочались на місці колишнього села Пужники на Тернопільщині у квітні 2025 року. Там виявили останки 42 людей, загиблих у 1945 році. Наприкінці червня дослідники мали повернутись до розкопок там. Вже віднайдені останки поховають у вересні.