Процес ексгумації тривав місяць

На Тернопільщини офіційно завершили ексгумацію в Пужниках, під час якої виявили останки 42 людей. Про це 7 травня повідомив в ефірі «Суспільного» заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос.

Спільна українсько-польська ексгумація в Пужниках розпочалася в квітні. Спеціалісти з обох країн розкопали братську могилу на краю вже неіснуючого села. Наразі всі останки зібрано і передано для проведення наступного етапу ідентифікації.

«Станом на вчора, на вечір ми отримали від нашої частини української експедиції інформацію про те, що виявлено останки 42 людей. Тобто вони вже вилучені. Прислали нам фотографії, де ми бачимо, що роботи закінчилися», – зазначив Андрій Наджос

Для того, щоб ідентифікувати останки проводитимуть ДНК-тести. Їх робитимуть на території Польщі. Раніше польська сторона до початку робіт поінформувала Міністерство культури та стратегічних комунікацій України про те, що були взяті ДНК-тести від родичів, людей, які колись проживали на території села Пужники, щоб можна було ідентифікувати тих, хто загинув. За словами Андрія Наджоса, поляки пропонують робити ці дослідження спільно.

Також на місці захоронення спеціалісти знайшли багато різних артефактів.

«Наразі є питання про те, чи це жертви періоду 1945 року або раніше. Оскільки, наприклад, місцева влада дала дозвіл на те, щоб ми зрізали 13 дерев, із них були дерева доволі старі і деякі останки були знайдені в корінні цих дерев. Отже, мова може йти як про людей, які були поховані в 1945 році, так і про людей, які були поховані раніше, тому що ці пошукові роботи тривають саме на території старого цвинтаря. Відповідно, це предмет для досліджень», – додав Андрій Наджос.

Раніше повідомлялося, що в братській польській могилі в Пужники можуть бути захоронені 80 людей. На початку травня Мінкульт зазначав, що в могилі в Пужниках знайшли останки понад 30 осіб. Крім того, виявили і вилучили досить значну кількість артефактів: ґудзиків, черевиків, монет, хрестиків.

За даними українського історика Володимира Бірчака, 12 лютого 1945 року у селі Пужники відбувся бій між відділами УПА «Сірі вовки» та «Чорноморці» і «стрибками» (російською – істрєбітєльний батальйон) та оперативною групою Коропецького РВ НКВС. «Не "етнічна чистка", не напад на мирне населення, не будь-що інше. Бій між УПА та структурами НКВД, у котрих також були поляки. Чи можна назвати ці події "Волинським конфліктом"? Абсолютно ні!», – підкреслив історик. Село Пужники фактично знелюдніло, каже Володимир Бірчак, коли у червні 1945 року радянська влада переселила його жителів до Немисловіце біля Вроцлава