Пошукові роботи проводять спільна українсько-польська експедиція

На місці колишнього села Пужники на Тернопільщині завершують польовий етап дослідження. Там українсько-польська експедиція проводить ексгумацію останків загиблих мешканців села. У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій розповіли про проміжні підсумки пошуків.

«Станом на сьогодні віднайдено останки понад 30 осіб. Ексгумовано більше 20 осіб. Крім того, виявили і вилучили досить значну кількість артефактів: ґудзиків, черевиків, монет, хрестиків. Остаточне число можна буде встановити лише після вилучення усіх останків та проведення антропологічних досліджень. Наразі спільна експедиція працює дуже чітко та злагоджено», – зазначив заступник міністра культури з питань європейської інтеграції Андрій Наджос.

Посадовець додав, що Україна та Польща домовилися, що останки перепоховають на кладовищі на території села Пужники. Також сторони планують підготувати єдиний звіт за результатами ексгумації.

«Ця історія може стати новітньою сторінкою у спільному трактуванні минулого. Ми шукаємо те, що нас об’єднує, а не те, що роз’єднує. Наше доброзичливе ставлення мотивує польських партнерів допомагати нам в проведенні пошукових робіт на території Польщі», – наголосив Андрій Наджос.

Всі пошукові роботи завершать орієнтовно через два тижні. Наступним кроком буде відбір генетичного матеріалу для подальшого порівняльного аналізу ДНК.

фото Владислава Мусієнка для РАР

Нагадаємо, ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії поляки вирішили розпочати з братської могили, в якій можуть бути захоронені 80 людей у селі Пужники на Монастирищині. Хоча ця територія не належить до Волині. Перші останки знайшли тут два роки тому.

Як наголошує український історик Володимир Бірчак, 12 лютого 1945 року у селі Пужники відбувся бій між відділами УПА «Сірі вовки» та «Чорноморці» і «стрибками» (істрєбітєльний батальйон) та оперативною групою Коропецького РВ НКВС.

«Не "етнічна чистка", не напад на мирне населення, не будь-що інше. Бій між УПА та структурами НКВД, у котрих також були поляки. Чи можна назвати ці події "Волинським конфліктом"? Абсолютно ні!», – підкреслив історик.

Село Пужники фактично знелюдніло, каже Володимир Бірчак, коли у червні 1945 року радянська влада переселила його жителів до Немисловіце біля Вроцлава відповідно до «Угоди між Урядом Української РСР і Польським Комітетом Національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі та польських громадян з території УРСР». У 1949 році радянська влада ліквідувала село. Зараз його територія належить до с. Садове Коропецької селищної ради Чортківського району.