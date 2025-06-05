Депутати польського Сейму 4 червня проголосували за нове державне свято у пам'ять про жертв Волинської трагедії

Польський Сейм ухвалив закон про встановлення в Польщі Дня пам’яті «жертв геноциду, вчиненого Організацією українських націоналістів та Українською повстанською армією на східних землях Другої Польської Республіки». Його відзначатимуть щороку 11 липня. Про це йдеться у заяві Cейму, опублікованій в середу, 4 червня.

У законі зазначили, що «у 1939-1946 роках українські націоналісти зі Східних кресів Другої Польської Республіки та нинішніх Люблінського та Підкарпатського воєводств вчинили геноцид польського населення».

«Вони вбили понад сто тисяч поляків, переважно селян, знищили їхнє майно та спричинили вигнання сотень тисяч поляків зі східних прикордонних земель Другої Речі Посполитої», – ідеться в повідомленні.

Згідно з польським документом, «апогей цього злочину припав на липень 1943 року, а символічною датою геноциду поляків від рук українських націоналістів є 11 липня 1943 року, коли поляки були вбиті у близько ста селах».

«Мучеництво за приналежність до польської нації заслуговує на те, щоб пам’ять про нього була вшанована у вигляді дня, який щорічно відзначається польською державою і в який буде віддано данину пам’яті жертвам», – наголосили у Сеймі.

Українська служба Польського радіо повідомила, що під час голосування за нове державне свято лише один депутат утримався, решта підтримали закон.

Міністерка довкілля Польщі Пауліна Хеннінг-Кльоска сказала, що це рішення ніяк не вплине на польсько-українські відносини.

«Я переконана, що Україна знає, де місце Польщі у її підтримці, а історичні питання мають роз’яснювати історики. Однак жертви завжди є жертвами. Ми маємо право вшанувати їхню пам’ять та підтримувати їхні родини», – заявила польська політикиня.

Нагадаємо, з 2017 року в Україні діяла заборона на ексгумацію останків поляків, які були вбиті у 1943-1945 роках бійцями УПА. Таке рішення Український інститут національної пам’яті ухвалив у відповідь на масове нищення українських пам’ятників у Польщі у 2015-2017 роках і через неналежне розслідування цих злочинів.

Восени 2024 року польське МЗС погрожувало заблокувати переговори про вступ України до Євросоюзу без ексгумації жертв Волинської трагедії. У листопаді 2025 року Україна офіційно підтвердила дозвіл Польщі на ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Перші роботи розпочались на місці колишнього села Пужники на Тернопільщині у квітні 2025 року. За даними українського мінкульту, станом на початок травня вдалося віднайти останки понад 30 жителів села, загиблих у 1945 році. Остаточне число похованих людей можна буде встановити лише після вилучення усіх останків та проведення антропологічних досліджень.

Волинська трагедія – двосторонні масові вбивства поляків та українців на Волині під час Другої світової війни (1942-1943 роки). Варшава заявляє, що жертвами трагедії стали 100 тис. поляків. Однак різні історики кажуть, що кількість загиблих серед польського населення становить від 30 до 70 тис. людей. Водночас кількість загиблих українців сягає від 5 до 20 тис. людей. Також між Польщею та Україною виникали суперечки щодо назви цих подій. Варшава називає вбивства поляків «геноцидом». Однак Україна офіційно трактує події тих років як «трагедію» та закликає до взаємних вибачень.