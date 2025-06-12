Сотенний Ярослав Коцьолок («Крилач») приймає звіт 3-го рою 4-ї чоти. Травень 1947 року

Українські і польські політики домовилися про черговий крок пошукових та ексгумаційних робіт на території обох держав. Українсько-польська робоча група з історичних питань домовилася, що чергові розкопки поляки проведуть у північному районі Львова, де 1939 року у колишньому селі Збоїска були поховані польські військовослужбовці. А українці вперше досліджуватимуть поховання у Польщі – в селі Юречкова Підкарпатського воєводства. В Українському інституті національної памʼяті розповіли ZAXID.NET, чиї могили там шукатимуть.

«Українська сторона декларує готовність до продовження пошукових та ексгумаційних робіт в рамках діяльності Українсько-польської Робочої групи з історичних питань. Важливим стало отримання дозволу від польської сторони на проведення Україною пошукових та ексгумаційних робіт в с. Юречкова (Республіка Польща). Розраховуємо на початок проведення таких робіт вже ближчим часом», – повідомило 11 червня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Чиї могили шукатимуть у Юречковій

Як повідомили ZAXID.NET в Українському інституті національної памʼяті, польська сторона розглянула перелік, наданий українською стороною, та дозволила пошукові та ексгумаційні дослідження поховань українців в околицях Юречкової – для пошуку поховань жертв комуністичних каральних органів, які загинули у 1947 році. Зараз це терен лісництва Войткова у Бещадському повіті Підкарпатського воєводства. «Ця локація стала першою з переліку місць пам’яті українського народу на території Польщі, щодо якої отримано дозвіл польської держави на проведення пошукових та ексгумаційних робіт», – наголосили в УІНП.

Ще у 2021 році працівники львівського підприємства «Доля» виявили у Юречковій ймовірне місце розташування братської могили.

Як дізнався ZAXID.NET з власних джерел, в Юречковій є поховання 17 вояків УПА, які загинули в бою з Армією Людовою. Про ці події зафіксовані лише спогади, тому хто і де там похований, українські науковці дізнаються вже під час досліджень.

І справді, історична довідка засвідчує бій 4 березня 1947 року у лісі біля с. Юречкова. Там сотня УПА «Штурмовик-4» під командуванням поручника Володимира Щигельського (псевдо «Бурлак») і два рої з сотні «Штурмовик-6» під командуванням поручника Ярослава Коцьолки (псевдо «Крилач») прийняли бій із військовими підрозділами комуністичного режиму Польщі. У цьому бою загинуло близько 18 повстанців, яких поховали у братській могилі у лісі біля дороги Бірча – Устрики Долішні, на території лісництва Войткова.

Однак, як наголошують в УІНП, «тільки після завершення пошукових і ексгумаційних робіт можливо буде встановити точну кількість жертв та їх приналежність до цивільного населення чи вояків УПА».

Коли розпочнуться розкопки

Український інститут національної памʼяті не називає дати початку робіт. Окремі польські сайти, посилаючись на прессекретаря Інституту національної пам’яті Польщі, зазначають, що ексгумацію в Юречковій розпочнуться не раніше осені 2025 року.

Заступник директора Інформаційного центру Міністерства культури і національної спадщини Польщі Пьотр Єнджейовський повідомив, що згоду на розкопки надав Інститут національної памʼяті як «орган, відповідальний за ексгумацію військових поховань». Роботи будуть проводити за участю польської сторони та за українське фінансування.

У майбутньому, після отримання необхідних дозволів, Україна планує провести пошукові та ексгумаційні роботи і в інших місцях насильницької загибелі українців на території Польщі.

Що відомо про село Юречкова

Юречкова (або Юркова) – бойківське село в гміні Устрики-Долішні Підкарпатського воєводства у Польщі, розташоване за 2 км від кордону з Україною. Колись належало до Добромильського повіту Львівського воєводства. До Другої світової війни там жили переважно українці: на 1090 мешканців було 750 українців греко-католиків, 270 українців римо-католиків, 20 поляків, 50 євреїв.

Після вторгнення СРСР до Польщі у 1939 році Юречкова відійшла до складу Союзу і стала частиною Дрогобицької області. У 1945 році село відійшло до Польщі, а українське населення звідти виселили. Українці чинили опір, зокрема, через підпілля та діяльність УПА.

Водночас польський дослідник українського походження Богдан Гук, який вивчає українську історію та культуру на території сучасної східної Польщі та українсько-польські взаємини в XIX-XX ст., знайшов деякі документи і про вбивства цивільних українців в Юречковій. Результати своїх пошуків він публікує на сайті Аpokryf Ruski.

Наприклад, у доповіді гмінної управи у Войткові за 7 квітня 1945 року зазначається про вбивство представниками Milicji Obywatelskej (громадянської міліції) українців, зокрема в Юречкові: «19 березня органи міліції спалили 26 українських хат у Лещаві Гурній та розстріляли кілька осіб з місцевого українського населення, а також 7 осіб з інших сіл: Юречкова і Войткова».

У звіті за 9 січня 1947 року референта ОУН «Бойчука» з надрайону «Холодний Яр» про вбивства українського населення в Юречковій міліцейською залогою Войткової зазначено таке:

«28.03.1945 р. [міліціонери] прийшли в село і зажадали чотири пари коней. Потім схопили шістьох хлопців і забрали їх з собою до Войткова. Через три дні вони повезли їх до Перемишля, кажучи, що везуть їх на кадри. Приїхали в Лещаву Гурну, вбили Шимека Теодора, який звільнився з Червоної армії. Вбили Ярківського [Юрковського] Миколу. Потім вони вбили 18 осіб з різних сіл».

«02.04.1945 р. [міліціянти] оточили хату Кметик Пелагеї в с. Юречкова і запитали, де її син. Вона відповіла, що не знає. Тоді вони підпалили будинок, підкинули дров і боєприпасів, щоб він краще горів, і ніхто не прийшов його гасити. Повертаючись із села, вони заарештували Оленишина Миколу, якого вбили на обійсті. [...] З собою вони забрали Кметича Джека, Маслака Джека і Мусата Джека. До сьогоднішнього дня про них немає ніяких звісток».

Цитований текст з «Актів польського терору в селі Войтковій».

Богдан Гук пише, що за церквою збереглися поховання двох українців, яких вбила міліція Войткової у березні 1945 року.

Нагадаємо, першим кроком у двосторонньому процесі домовленостей між Польщею і Україною стало проведення ексгумації на території колишнього села Пужники Тернопільської області. Там виявили останки 42 людей. Наприкінці червня дослідники повернуться до розкопок там. Вже віднайдені останки поховають у вересні.