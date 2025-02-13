Звернення стосуються пошукових робіт на старому цвинтарі на Збоїщах у Львові

Інститут національної пам'яті Польщі поновив прийом заявок на пошуково-ексгумаційні роботи на території України. Дозволи стосуються проведення робіт на місцях поховання польських солдатів, а також жертв Волинської трагедії. Зокрема, роботи планують проводити на території Львова та області, а також на Волині. Про це 13 лютого повідомила польська газета Rzeczpospolita з посиланням на Інститут національної пам’яті.

4 лютого Інститут скерував подання про початок пошукових робіт на Збоїщах та на Під Голоском у Львові, де поховані польські солдати, які загинули у 1939 році. Їхні останки виявили на цих локаціях іще у 2019 році. Старий Збоїщанський цвинтар розташований на вул. Мідній. Захоронення на ньому проводили аж до середини 1980-х. Наприкінці 80-х цвинтар зруйнували, а поруч із ним і частково на його території звели багатоповерхівки. Зараз про старе кладовище нагадує лише вхідна брама та кілька монументів. На Збоїщанському цвинтарі є і дві братські могили Українських Січових Стрільців та воїнів УПА.

Натомість 5 лютого Інститут подав заявки на пошуково-ексгумаційні роботи на похованнях легіонерів у селі Костюхнівка та Кукли на Волині, вояків Корпусу охорони кордону у селі Тинне Рівненської області та жертв Волинської трагедії у селах Гута-Пеняцька на Львівщині, Малі Голоби на Волині, Острівки та Воля Острівецька, Ожешина, Станіславка.

Зазначається, що заявку на пошукові роботи в Гуті Пеняцькій подали ще у жовтні 2024 року, однак поки що українська сторона дозволів іще не надала. Натомість Міністерство культури дозволило Фонду «Свобода і демократія» провести ексгумацію в селі Пужники під Тернополем. Початок робіт запланований на квітень 2025 року.

Зазначимо, що Волинська трагедія – це двосторонні масові вбивства польського та українського населення на Волині під час Другої світової війни. Польща заявляє про 100 тис. загиблих місцевих поляків, однак, за оцінками різних істориків, кількість жертв становить від 30 до 70 тис. людей. Кількість загиблих під час Волинської трагедії українців сягає від 5 до 20 тис. людей. Польща називає взаємні масові вбивства «геноцидом», а Україна «трагедією» та закликає до взаємних вибачень, міжнаціонального прощення і примирення.

З весни 2017 року в Україні діяла заборона на пошук та ексгумацію останків жертв Волинської трагедії, накладена після знесення пам’ятника УПА у Грушовичах. Восени 2024 року польське МЗС погрожувало заблокувати переговори про вступ України до ЄС без ексгумації жертв Волинської трагедії. У листопаді 2025 року Україна офіційно підтвердила дозвіл Польщі на ексгумацію жертв Волинської трагедії. Роботи мають розпочати у 2025 році.