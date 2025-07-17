Барбара Новацька пропонує написати спільний підручник з історії

Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька незадоволена змістом шкільних підручників з історії України, зокрема тих параграфів, які висвітлюють чутливу тему Волинської трагедії. Вона адресувала листа українському міністру освіти Оксену Лісовому з проханням вжити негайних заходів і переглянути зміст українських підручників. Про це 16 липня повідомила агенція PАР.

Як зазначає РАР, у листі до українського колеги Барбара Новацька повідомила, що «польська сторона з великим занепокоєнням ставиться до змісту українських підручників з історії, в яких висвітлюються події на Волині 1943-1947 років».

«Особливо важким періодом в історії Волині, а водночас і польсько-українських відносин, був час Другої світової війни та масових злочинів проти польського населення, відомих як "Волинська різанина", вчинених Українською повстанською армією (УПА) та місцевим українським населенням», – підкреслила польська посадовиця.

Барбара Новацька звернула увагу на зміст шкільного підручника «Історія України» для 10 класу, який видали у 2023 році. Урядовиця виокремила такий уривок: «Активісти УПА вважали ворогами українських комуністів, нацистів і поляків. Причиною загострення польсько-українських відносин стало масове вбивство українців Армією Крайовою. Це була підпільна польська армія, керівництво якої прагнуло повернення до довоєнних кордонів Польщі. Її жертвами стали мешканці Холмщини, Підляшшя, Галичини та Волині. Кривава польсько-українська війна, внаслідок якої гинули не лише солдати, але й мирні жителі, тривала до 1947 року».

Не погоджуючись з таким викладом, Новацька попросила українського міністра «вжити негайних заходів, у тому числі переглянути інші підручники і підготувати нові, які будуть відповідати сучасному стану польсько-українських відносин».

«Представники Польщі та України здійснюють моніторинг змісту підручників у межах діяльності двосторонньої експертної комісії з питань удосконалення шкільних підручників з історії та географії», – зазначила у листі очільниця польського Міністерства національної освіти. Вона також запропонувала змінити регламент роботи комісії, щоб обидві сторони могли визначати підручники, які становлять спільний інтерес для рецензування. Причиною для цього вона вказує те, що «і українська, і польська сторони висловлюють сумніви щодо змісту підручників з історії».

Барбара Новацька також повідомила, що під час засідання комісії в Ужгороді один з її українських членів висунув вимогу створити спільний підручник з історії. Тому вона попросила Оксена Лісового почати роботу над підготовкою спільного підручника.

На момент публікації цієї новини жодної реакції на звернення Барбари Новацької ні від українського міністра освіти Оксена Лісового, ні від МОН не було.

Барбара Новацька – феміністка, співголова партії «Твій рух» (2015-2017), голова «Ініціативи польської» (з 2016). На парламентських виборах 2015 року була лідеркою виборчої коаліції «Об’єднані ліві». Двічі обиралася депутаткою Сейму (з 2019) від «Громадянської платформи». З 2023 року очолює міністерство освіти в уряді Дональда Туска.