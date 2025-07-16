Виставку профінансувало польське міністерство культури

У Брюсселі поляки відкрили виставку, присвячену черговій річниці Волинської трагедії. На 20 стендах, які стоять в коридорі Європарламенту, англійською мовою висвітлена історія польсько-українського конфлікту XX ст. Однак події висвітлені однобоко, з перекрученням фактів та очорненням борців за українську незалежність. На виставку звернула увагу колишня очільниця Держагентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів, яка зараз працює у Capital European Affairs і є радницею WTTC у справах Європи. Вона оприлюднила фотографії з виставки.

«У Європарламенті зараз представлена фотовиставка, яка однобоко висвітлює складну сторінку польсько-української історії, з використанням термінів на кшталт “геноцид”. Такий підхід не враховує всього історичного контексту, зокрема – масових репресій, переслідувань і знищення українців у той період. У відвідувача, який не знайомий із повнотою фактів і не розуміє всіх складнощів тієї епохи, може скластися викривлене уявлення про події. В умовах російської агресії подібні виставки, на жаль, можуть бути використані для посилення проросійських наративів і дезінформації. Мені здається це не дуже ОК», – наголосила Мар’яна Олеськів.

Викривлена історія

На стендах пише, що виставка висвітлює історію двох народів з 1918 до 1947 року, показуючи найскладніші періоди. Причому дії українців автори виставки називають геноцидом, а поляків – «відплатою» у лапках, зазначають, що українці після завершення Першої світової війни «претендували на територію східної Галичини», хоча «громадяни українського походження становили 15% від всього населення».

Інформація на стендах звинувачує бійців Української Галицької Армії (УГА) та діячів ОУН -УПА у численних злочинах.

«Німці залучали колаборантів з багатьох окупованих країн до злочинів Голокосту. Однак жодна нація не зробила такого помітного внеску у знищення євреїв, як українці», – пише на банерах. Також там зазначено, що українці брали участь у єврейських погромах і вбивстві 7000 львівських євреїв у 1941 році, а «досвід вбивств євреїв застосували потім у винищенні польського населення».

Тут варто наголосити, що насправді до 500 тисяч поляків були залучені до Вермахту і служили під час Другої світової війни на боці нацистської Німеччини. Зараз у Гданську триває виставка «Наші хлопці», присвячена цій складній темі, але польські політики звинуватили її в неправдивих даних.

На виставці у Брюсселі портрети Степана Бандери, Романа Шухевича, Петра Олійника і Володимира Щигельського зібрані на окремому стенді з підписом «відповідальні за геноцид».

Хто організував виставку

На стенді зазначено, що виставку організував Музей села у Кєльце і Мавзолей мучеництва польських сіл у Міхньові. Її автором є доктор Губерт Сеньчишин. Профінансувало виставку Міністерство культури і спадщини з фонду промоції культури.

Організатори виставки (фото Мар’яни Олеськів)

У соцмережах цю виставку анонсувала депутатка Європарламенту від польської антиукраїнської партії «Конфедерація» Єва Зайончковська-Гернік. Вона повідомила, що її відкрили 16 липня і присвятили черговій річниці Волинської трагедії.

«У будівлі Європейського парламенту відкрито виставку, присвячену пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти поляків на Волині та в східній Малопольщі. Рік тому я дала обіцянку, що в Європарламенті буде виставка, присвячена цій темі. Сьогодні я з гордістю можу сказати, що цього вдалося досягти. Завдяки допомозі Мавзолею мучеництва польських сіл у Міхньові виставка “Поляки-українці в 1918-1947 роках: конфлікт - геноцид - безпам’ятство - надія” у Брюсселі», – написала вона в інстаграмі.

Нагадаємо, цього року Польща зробила день пам’яті про жертв Волинської трагедії державним святом, називаючи його «Днем пам’яті жертв геноциду, вчиненого Організацією українських націоналістів та Українською повстанською армією на східних землях Другої Польської Республіки».

Фото стендів виставки можна переглянути за посиланням (авторка Мар’яна Олексів)