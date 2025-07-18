У Польщі неодноразово відбувались протести проти міграційної політики. Напис на банері "Ні міграції"

Через масштабні протести проти мігрантів, які в суботу, 19 липня, організовує в Польщі ультраправа партія «Конфедерація», омбудсман Дмитро Лубінець закликав українців уникати масових скупчень і епіцентрів подій.

«Партія “Конфедерація” проведе масштабні акції протесту під гаслом Stop imigracji / “Стоп імміграції” у багатьох польських містах – зокрема у Варшаві, Кракові, Познані, Вроцлаві, Ґданську, Любліні, а також у Валбжиху. Організатори звинувачують мігрантів (зокрема українців) у нібито посиленні злочинності, попри офіційні дані, згідно з якими іноземці не перевищують 3% від загального рівня криміналу», – йдеться в дописі Лубінця, опублікованому у фейсбуці у п’ятницю, 18 липня.

Протест має відбутись у 80 містах Польщі, очікується, що участь у масових заходах візьмуть кількасот тисяч поляків.

Правозахисники попереджають, що такі акції створюють сприятливе середовище для провокацій, а також психологічного та фізичного тиску на мігрантів.

З огляду на це омбудсман оприлюднив рекомендації щодо безпеки українців у Польщі. Серед них такі:

Уникайте місць скупчення – протестувальники можуть організовувати пікети біля вокзалів, вулиць, міських рад або гуртожитків.

Будьте уважні – тримайтеся спокійно, не демонструйте документи, що підтверджують ваше походження, якщо хтось агресивно запитує.

Якщо ситуація загострюється – телефонуйте 112 (поліція), за можливості тримайтеся групою або зверніться по допомогу до місцевих громад чи поліції.

Слідкуйте за офіційними каналами – українські громадські організації та телеграм-канали надають актуальні повідомлення, зміни в підтримці й маршрути акцій.

Допомагайте одне одному – підтримка, обмін інформацією, нагляд за дитиною чи людьми з інвалідністю допоможе зменшити ризики.

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Польщі від партії «Конфедерація» Славомір Менцен у лютому 2025 році відвідав Львів, де біля пам’ятника Степану Бандері записав провокативне відео. На цьому відео політик заявив, що Україна має «зупинити культ Степана Бандери». Партія «Конфедерація» послідовно й системно будує свою політику на антиукраїнських, антисемітських, антиєвропейських гаслах, виступає проти мігрантів, за заборону абортів.

ZAXID.NET з посиланням на розслідувачів InformNapalm повідомляв про зв'язки засновника «Конфедерації» Януша Корвіна-Мікке з російськими агентами. Йдеться про те, що діяльність політика фінансували з Росії.

7 липня Польща відновила тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою, під час якого працівники прикордонної служби за підтримки поліції та солдатів можуть зупиняти окремі транспортні засоби для вибіркової перевірки. На польсько-німецькому кордоні перевірки здійснюються у 52 пунктах, а на польсько-литовському – у 13. За словами уряду, це необхідно для зменшення неконтрольованого потоку мігрантів.

Останніми днями політики правлячого табору неодноразово закликали не використовувати міграцію в політичних дебатах. Глава Міністерства внутрішніх справ Томаш Сємоняк, відповідаючи на запитання PAP про способи протидії зростанню антиіммігрантських настроїв, закликав політиків, «які намагаються заробити політичний капітал на темі міграції та присутності іноземців, проявити відповідальність, не тиражувати неправдиву інформацію, не експлуатувати різні питання для своєї миттєвої слави в соціальних мережах».