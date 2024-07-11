Валерій Залужни вручив копії вірчих грамот віцемаршалу дипломатичного корпусу Вікторії Басбі

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вручив копії вірчих грамот і розпочав виконувати обов’язки посла України у Великій Британії. Про це у четвер, 11 липня, повідомив сам Залужний та підтвердили у посольстві України.

«Продовжую служити Україні. Приступив до виконання обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії», – йдеться у повідомленні Залежного у телеграмі.

Залужний зазначив, що вручив копії вірчих грамот віцемаршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, очільниці структурного підрозділу з питань протоколу британського МЗС Вікторії Басбі.

За його словами, перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом діяльності нового посла і діяльності усього Посольства.

В українському диппредставництві у Великій Британії додали, що Посольство України продовжуватиме працювати над зміцненням двосторонніх відносин з Великою Британією, «щоб наблизити нашу перемогу у війні з Росією».

«Ми докладемо всіх зусиль для посилення політичної та економічної підтримки та захисту прав та інтересів наших громадян», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 травня президент України Володимир Зеленський призначив Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

За словами глави держави, робота в дипломатичному напрямі нібито є ініціативою самого Залужного. Його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії президент погодив ще 7 березня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що після кількох розмов із колишнім головкомом ЗСУ особисто він переконався, що у Валерія Залужного «лежить душа» до виконання обов'язків дипломата. Міністр додав, що на посаду посла у Сполучне королівство була потрібна людина, яка розуміється на «військовому контексті».