Наразі Валерій Залужний завершує підготовку до дипломатичної роботи

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уже закінчує підготовку до дипломатичної роботи у Великій Британії. Про це він розповів в інтерв'ю «Укрінформу», опублікованому у суботу, 8 червня.

Коментуючи запитання про початок дипломатичної роботи Залужного у Великій Британії, голова українського зовнішньополітичного відомства відповів, що «цей процес уже наприкінці фінішної прямої». Кулеба також побажав Залужному на новій посаді успіхів та результатів.

«Підвищений інтерес до цієї теми, але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково – за результатами. Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави», – заявив Кулеба.

Як інформував ZAXID.NET, 9 травня президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного надзвичайним і повноважним послом України Великій Британії. Повідомлялося, що ініціатива працювати дипломатом надійшла від самого Залужного. Його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії президент погодив ще 7 березня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що після кількох розмов із колишнім головкомом ЗСУ особисто він переконався, що у Валерія Залужного «лежить душа» до виконання обов'язків дипломата. Міністр додав, що на посаду посла у Сполучне королівство була потрібна людина, яка розуміється на «військовому контексті».