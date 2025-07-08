Структурні зміни запровадили в межах реформування МЗС

У понеділок, 7 липня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга підписав наказ про внесення змін до структури МЗС України. Зміни торкнулися низки департаментів міністерства, повідомили у пресслужбі МЗС у вівторок, 8 липня.

Зміни відбулися в межах реформування МЗС та оновлення української дипломатії, пріоритет яких визначив у 2024 році президент Володимир Зеленський. Однією зі змін стала зміна структури міністерства, яку затвердили на відновленому засіданні Колегії МЗС.

«Це структура сучасного, сильного та прогресивного зовнішньополітичного відомства європейської держави. Але це також структура МЗС країни у війні. Країни, яка бореться за своє життя, свободу, суверенітет і територіальну цілісність», – повідомили у пресслужбі МЗС.

Що змінилося в міністерстві закордонних справ

Структурні зміни реструктурували кілька департаментів української дипломатії у різних регіонах світу. Також в МЗС змінили департамент, який стосувався роззброєння.

«Назавжди у минулому залишаться часи, коли в МЗС був департамент, в назві якого було слово “роззброєння”. Це було давно, але колись такий підрозділ дійсно існував. Україна більше ніколи не буде роззброюватися. Тому в сучасній структурі матимемо Департамент міжнародної безпеки та оборони України», – повідомили у пресслужбі МЗС.

Окрім цього, МЗС розділило регіональні департаменти відповідно до європейських стандартів. Зокрема, управління США та Канади відділили від департаменту Латинської Америки та Карибського Басейну – у міністерстві пояснили, що це окремий напрям роботи, який «не може змішуватися» з латиноамериканськими країнами.

Також МЗС змінило обовязки спецпредставника з питань Близького Сходу та Африки, залишивши йому повноваження займатися питаннями лише Африки. Близький Схід та Північна Африка своєю чергою відійдуть у сферу роботи окремого департаменту. Крім того, в окреме управління виведуть напрямок Центральної Азії.

У пресслужбі міністерства також анонсували створення нових управлінь. Серед них – департамент недружніх країн. До нього входитимуть країни-агресори та їхні поплічники.

«Сюди будуть входити не лише Росія, але і її поплічники, такі як Північна Корея або Білорусь. Тут ідеться не про двосторонні відносини, а про протидію загрозам. Україна обороняється від повномасштабної агресії і наша політика має надавати пріоритет нейтралізації загроз. Це управління куруватиме перший заступник», – повідомили у пресслужбі МЗС.

Крім того, міністерство створить окреме управління санкційної політики – структура дозволить консолідувати процеси та підвищити ефективність санкційної роботи. Також МЗС реформує департамент економічної дипломатії та відновлення – тепер він буде займатися не тільки відкриттям нових ринків та залученням інвестиції, але і залученням партнерської допомоги для відбудови України.

«МЗС також створює окреме управління НАТО. Це свідчення пріоритетності нашого шляху до вступу в Альянс. Раніше інтеграція до ЄС і НАТО була обʼєднана в один департамент ЄС і НАТО, так званий “ДЄН”. Тепер у нас буде департамент Європейського Союзу та управління НАТО. Департамент працюватиме вже над безпосереднім вступом України в ЄС. Управління НАТО додасть нового імпульсу інтеграції України на шляху до повноправного членства в Альянсі», – йдеться у повідомленні.

Також в МЗС з’явився департамент світового українства та гуманітарної співпраці. Він замінить управління закордонного українства. Окрім цього, в міністерстві з’являться підрозділ кібердипломатії та сектор інновацій і штучного інтелекту.

Зазначається, що назви департаментів змінять із кодів на назви регіонів. У МЗС наголосили, що це зробили для відмови від пострадянської та російської системи МЗС та переходу на європейську традицію.

МЗС також планує перетворити «Український інститут» і Дипломатичну академію України імені Г. Удовенка у повноцінний навчальний заклад.

«Всі ці рішення є результатом ретельної та системної роботи. Вони продиктовані потребами воєнного часу. Йдеться про ефективний розподіл функцій, чітке розподілення ресурсів, правильні пріоритети та приведення структури до найкращих європейських і світових практик», – повідомили у пресслужбі МЗС.

Так наголосили, що українська дипломатія в умовах воєнного часу буде спиратися на нову структуру та якість роботи для досягнення результатів.