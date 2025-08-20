Фабіо отримав пам'ятні знаки на честь свого досягнення

Голкіпер «Флуміненсе» Фабіо став абсолютним рекордсменом світу за кількістю проведених матчів, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу. У ніч на 20 липня він зіграв свій 1391-й матч у кар'єрі – проти колумбійського «Америка де Калі» (2:0) у плейоф Південноамериканського Кубка.

Як наслідок, він випередив англійського воротаря Пітера Шилтона, який вже завершив кар'єру. Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, саме британець утримував рекорд з 1390 матчами. На третій сходинці йде Кріштіану Роналду.

На честь цієї події Фабіо отримав пам'ятну табличку та картину, а також пам'ятний кубок.

Топ-5 спортсменів з найбільшою кількістю зіграних матчів:

1. Фабіо (Бразилія) – 1391 матч

2. Пітер Шилтон (Англія) – 1390 матчів

3. Кріштіану Роналду (Португалія) – 1284 матчі

4. Рожеріо Сені (Бразилія) – 1265 матчів

5. Франтішек Планічка (Чехія) – 1187 матчів

Нагадаємо, Фабіо дебютував у дорослому футболі в 1997 році й всю свою кар'єру провів у Бразилії. Виступав за «Уніао Бандейранте» (30 матчів), «Атлетіко Паранаенсе», «Васко да Гама» (150), «Крузейру» (976) та «Флуміненсе» (235).

У його доробку Кубок Лібертадорес Конменболу-2023, а також трофеї Рекопа Конменбол-2024 та чемпіонату Каріоки 2022-го та 2023-го років.