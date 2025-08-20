44-річний воротар встановив рекорд за кількістю проведених матчів, затьмаривши Роналду
Бразильський футболіст переписав історію світового футболу
Голкіпер «Флуміненсе» Фабіо став абсолютним рекордсменом світу за кількістю проведених матчів, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу. У ніч на 20 липня він зіграв свій 1391-й матч у кар'єрі – проти колумбійського «Америка де Калі» (2:0) у плейоф Південноамериканського Кубка.
Як наслідок, він випередив англійського воротаря Пітера Шилтона, який вже завершив кар'єру. Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, саме британець утримував рекорд з 1390 матчами. На третій сходинці йде Кріштіану Роналду.
На честь цієї події Фабіо отримав пам'ятну табличку та картину, а також пам'ятний кубок.
Топ-5 спортсменів з найбільшою кількістю зіграних матчів:
- 1. Фабіо (Бразилія) – 1391 матч
- 2. Пітер Шилтон (Англія) – 1390 матчів
- 3. Кріштіану Роналду (Португалія) – 1284 матчі
- 4. Рожеріо Сені (Бразилія) – 1265 матчів
- 5. Франтішек Планічка (Чехія) – 1187 матчів
Нагадаємо, Фабіо дебютував у дорослому футболі в 1997 році й всю свою кар'єру провів у Бразилії. Виступав за «Уніао Бандейранте» (30 матчів), «Атлетіко Паранаенсе», «Васко да Гама» (150), «Крузейру» (976) та «Флуміненсе» (235).
У його доробку Кубок Лібертадорес Конменболу-2023, а також трофеї Рекопа Конменбол-2024 та чемпіонату Каріоки 2022-го та 2023-го років.