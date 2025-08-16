Мохамед Салах зумів відзначитись вже у 1-му турі чемпіонату Англії

Напередодні новий сезон англійської Прем’єр-ліги стартував матчем між «Ліверпулем» та «Борнмутом». Чинний чемпіон Англії вийшов вперед наприкінці першого тайму, а по перерві подвоїв свою перевагу і, здавалось, зняв питання щодо переможця. Однак Антуан Семеньо протягом дванадцяти хвилин зробив, здавалось, неможливе, відновивши статус-кво. Втримати нічию екскоманді Іллі Забарного не вдалось – за дві хвилини до завершення матчу Федеріко К’єза реалізував свій шанс тільки-но вийшовши на заміну, а вже у доданий час Мохамед Салах поставив масну крапку у матчі.

АПЛ, 1-й тур

«Ліверпуль» – «Борнмут» – 4:2

Голи: Екітіке, 37, Гакпо, 49, К'єза, 88, Салах, 90+4 – Семеньо, 64, 76

Як повідомляє статистичний портал Squawka, єгипетський нападник завдяки своєму голу став першим футболістом в історії Прем'єр-ліги, який досяг позначки у 10 голів у матчах-відкриттях сезону. 33-річний футболіст забивав або асистував у стартовому турі кожного сезону, проведеного в «Ліверпулі» – у його доробку 10 голів та 5 асистів у дев'яти матчах першого туру АПЛ.

Раніше рекордним показником було 8 м'ячів – стільки встигли забити Джеймі Варді, Вейн Руні, Алан Ширер та Френк Лемпард. Тепер Салах є одноосібним лідером за цим показником.

Окрім цього, гол у ворота «Борнмута» став для Мохамеда вже 187-м у Прем'єр-лізі. За цим показником він зрівнявся з Енді Коулом і ділить з ним четверте місце в історичному списку найкращих бомбардирів турніру.