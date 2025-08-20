Браун Ідейє залишив в Україні не лише футбольний слід

Нігерійський нападник Браун Ідейє оголосив про завершення кар’єри футболіста. Про це 36-річний бомбардир написав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Ідейє перейшов у «Динамо» з французького «Сошо» влітку 2007-го за 9 млн євро і виступав за киян до 2014 року. З «біло-синіми» йому вдалося завоювати Кубок України, а також здобути срібло та бронзу української першості. Загалом, Браун відіграв за столичну команду 107 матчів, у яких забив 45 голів та віддав 12 асистів. В липні 2014 року кияни продали свого нападника в англійський «Вест Бромвіч» за 12,63 млн євро.

Також Браун встиг залишити свій слід у чемпіонатах Греції («Олімпіакос» та «Аріс»), Іспанії («Малага»), Туреччини, Китаю, Швейцарії та Кувейту. Останньою його командою був нігерійський клуб« Еньїмба Аба».

За збірну Нігерії провів 27 матчів, в яких забив 6 голів. У 2013 році Браун у складі національної команди став переможцем Кубка Африки.

До слова, в Україні Ідейє став батьком двох дітей (хлопчика та дівчинки), однак всіляко відхрещувався від них. Згодом суд зобов’язав нігерійця виплатити матері дітей, Яні Волощенко, аліменти на загальну суму 172 107,53 долара.