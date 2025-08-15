Беніто так і не зміг закріпитися в київському клубі

Нападник «Динамо» Олабіран Беніто продовжить кар’єру на Кіпрі. Новим клубом 26-річного нігерійця став «Акрітас». Беніто перейшов до табору кіпріотів у статусі вільного агента, підписавши контракт на один сезон – до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, Беніто перебрався в «Динамо» у січні 2020 року з російського «Тамбова» безкоштовно. За цей час він встиг пограти в оренді за донецький «Олімпік», хорватську «Горіцу» та луганську «Зорю». Загалом за киян провів 35 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

До слова, «Акрітас» за підсумками минулого сезону фінішував у турнірній таблиці на третій сходинці другого за силою дивізіону і завоював право виступати в еліті.