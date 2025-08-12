«Пафос» без пафосу вказав на місце нинішнього «Динамо»

У вівторок, 5 серпня, «Динамо» в межах 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів у матчі-відповіді зустрічалось з кіпрським «Пафосом». Здавалось, що після прикрої поразки у першому поєдинку кияни легко надолужать втрачене, однак господарі переграли українську команду по всіх параметрах, опустивши її в Лігу Європи.

Ліга чемпіонів, 3-й раунд кваліфікації, матч-відповідь

«Пафос» (Кіпр) – «Динамо» (Україна) – 2:0 (перша гра – 1:0)

Голи: Оршіч, 2, Коррея, 55

Вже на старті зустрічі «Динамо» пропустило. Попов не зміг перехопити м’яч після довгої передачі, Нещерет побіг на правий фланг допомагати захисникам, Михавко програв боротьбу опоненту і Оршіч замкнув передачу на дальню стійку. На 10-й хвилині у киян був шанс відігратись: Кабаєв віддав праворуч на Ярмоленка, той прострілив на Буяльського і капітан «Динамо» замкнув прямісінько у голкіпера.

За трохи Нещерет врятував після удару з розвороту від Гольдара, а Коррея, обдуривши Дубінчака, виходив віч-на-віч, але пробив над воротами. В середині тайму Бражко зі штрафного проби в руки воротарю «Пафоса».

По перерві малюнок гри не змінився, кіпріоти продовжили пресингувати і… забили вдруге. Оршіч виборов м'яч у нашому штрафному, навісив на дальню стійку і Коррея з гострого кута знайшов шпарину між стійкою і Нещеретом. Згодом Нещерет у карколомному стрибку витягнув м’яч з-під поперечини після удару Танковіча. Господарі повністю переграли свого опонента і справедливо пройшли далі.

Натомість «Динамо» припиняє виступи у Лізі чемпіонів і опускається в Лігу Європи, де у плейоф кваліфікації зіграє проти переможця пари «Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль). Перша гра між цими командами завершилась поразкою мальтійців з рахунком 1:2.