Юрій Коваль вже має досвід співпраці з олександрійцями

Колишній наставник «Зорі» Юрій Коваль працюватиме на посаді директора футбольної академії «Олександрії», повідомляє клубний сайт. Терміни та умови угоди не розголошуються.

Нагадаємо, 67-річний фахівець добре відомий олександрійським вболівальникам. У 80-х роках він був гравцем місцевих команд «Шахтар» та «Поліграфтехніка», а на початку 1990-х та у 2000-х роках очолював «Поліграфтехніку» та «Олександрію» як головний тренер (199 офіційних матчів).

Останнім місцем роботи Коваля була «Зоря». В луганському клубі він працював з вересня 2009 року, обіймаючи посади спортивного директора, асистента та виконувача обов’язків головного тренера команди.

У минулій першості «Олександрія» під керівництвом Руслана Ротаня вперше у своїй історії фінішувала на другій сходинці УПЛ, ставши срібним призером чемпіонату України. У новому сезоні «містяни» вже встигли вилетіти з єврокубків, двічі поступившись сербському «Партизану» (0:2, 0:4) у 2-му раунді кваліфікації.

У внутрішній першості команда несподівано програла новачку УПЛ «Кудрівці» (1:3) та оступилась з «Оболонню» (0:1) і після 2-х турів йде у турнірній таблиці останньою.