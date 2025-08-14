Екстренер луганської «Зорі» очолив академію «Олександрії»
«Містяни» продовжують серйозну реорганізацію після завоювання срібних медалей чемпіонату України
Колишній наставник «Зорі» Юрій Коваль працюватиме на посаді директора футбольної академії «Олександрії», повідомляє клубний сайт. Терміни та умови угоди не розголошуються.
Нагадаємо, 67-річний фахівець добре відомий олександрійським вболівальникам. У 80-х роках він був гравцем місцевих команд «Шахтар» та «Поліграфтехніка», а на початку 1990-х та у 2000-х роках очолював «Поліграфтехніку» та «Олександрію» як головний тренер (199 офіційних матчів).
Останнім місцем роботи Коваля була «Зоря». В луганському клубі він працював з вересня 2009 року, обіймаючи посади спортивного директора, асистента та виконувача обов’язків головного тренера команди.
У минулій першості «Олександрія» під керівництвом Руслана Ротаня вперше у своїй історії фінішувала на другій сходинці УПЛ, ставши срібним призером чемпіонату України. У новому сезоні «містяни» вже встигли вилетіти з єврокубків, двічі поступившись сербському «Партизану» (0:2, 0:4) у 2-му раунді кваліфікації.
У внутрішній першості команда несподівано програла новачку УПЛ «Кудрівці» (1:3) та оступилась з «Оболонню» (0:1) і після 2-х турів йде у турнірній таблиці останньою.