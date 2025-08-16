Рахунок уматчі міг бути двозначним, якби не слабка реалізація киян

У суботу, 16 серпня, «Динамо» на виїзді зустрічалось з «Епіцентром». Попри всі потуги новачка УПЛ чемпіон України здобув перемогу на класі й вийшов в одноосібні лідери першості.

УПЛ, 3-й тур

«Епіцентр» (Кам'янець-Подільський) – «Динамо» (Київ) – 1:4

Голи: Климець, 38 – Герреро, 8, Михайленко, 45+3, Волошин, 57, Ванат, 90+3

Вже на 8-й хвилині «Динамо» повело в рахунку: Михайленко прострілом у штрафний завершував швидку атаку киян – Герреро в дотик замкнув у сітку. За трохи він оформив дубль, але взяття воріт скасували через офсайд.

В середині тайму панамцю знову не пощастило – з гострого кута він влучив у дальню стійку. Незадовго до перерви «Епіцентр» зумів зрівняти: Сіфуентес в контратаці віддав на Климця і той рикошетом від Біловара вразив ворота. Однак на перерву «Динамо» пішло перемагаючи: вже у доданий час Михайленко головою влучно замкнув навіс від Піхальонка.

По перерві кияни практично зняли питання щодо переможця: Піхальонок бив з гострого кута, Білик відбив перед собою, а Волошин був першим на добиванні. На 82-й хвилині Ванат забив 4-й гол «Динамо», але його теж скасували через офсайд. Однак вже у доданий час Владислав реабілітувався за прикрість, записавши до свого доробку дебютний м’яч.

Перемога дозволила «Динамо» набрати 9 балів і стати одноосібним лідером турнірної таблиці УПЛ. «Епіцентр» без очок п'ятнадцятий.