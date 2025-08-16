Ковалівці продовжили свою безпрограшну серію до 10 поєдинків

У суботу, 16 серпня, «Карпати» на виїзді зустрічались з «Колосом». «Зелено-білі» прагнули здобути першу перемогу в сезоні (після поразки «Поліссю» та нічиєї з «Шахтарем»), тоді як ковалівці прагнули продовжити свою безпрограшну серію, яка тривала вже 9 матчів.

УПЛ, 3-й тур

«Колос» (Ковалівка) – «Карпати» (Львів) – 1:1

Голи: Климчук, 20 – Краснопір, 67

Вилучення: Ррапай, 35 (Колос, червона картка)

Вже на перших хвилинах Велетень загрожував воротам «Карпат» з лівого флангу, але з обома його прострілами впорались захисники. Згодом Алефіренко стріляв метрів з 17-ти – прямо в руки Кліщуку.

В середині тайму ковалівці вийшли вперед: Гагнідзе прокинув повз Бабогло на Климчука і екс-форвард «Руха» поцілив під поперечину. «Карпати» ж перший удар у площину воріт суперника завдали лише на 30-й хвилині – Шах пробив в руки Пахолюку. За мить Ррапай збив Невеша в центрі поля, але пролунав сигнал повітряної тривоги й команди пішли у підтрибунне приміщення.

Відновився поєдинок переглядом VAR, після якого арбітр вилучив албанського півзахисника «Колоса» за вищезгаданий фол. На останній хвилині тайму Гагнідзе з льоту бив з далекої відстані – Кліщуку довелось попотіти, аби нівелювати загрозу.

«Карпати» зуміли зрівняти на 67-й хвилині: після подачі Мірошніченка з кутового на дальню стійку Краснопір замкнув у сітку. За мить він міг оформити дубль пробиваючи головою – Пахолюк парирував, а згодом його удар з гострого кута прийшовся повз стійку. На 84-й хвилині «Карпати» таки забили зусиллями Невеша, але арбітр зафіксував офсайд у Краснопіра і взяття воріт скасували.

Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю. «Колос »набрав 7 очок і піднявся на вершину турнірної таблиці УПЛ. «Карпати» з 2 пунктами тринадцяті.