«Зелено-білі» здобули перше очко у новому сезоні

У неділю, 10 серпня, львівські «Карпати» у другому турі УПЛ приймали донецький «Шахтар». Команди продемонстрували справжній футбольний трилер, забивши одна одній по три голи. Цікаво, що львів’яни зуміли відігратись вже у доданий час, проявивши характер і бойовий дух.

УПЛ, 2-й тур

«Карпати» (Львів) – «Шахтар» (Донецьк) – 3:3

Голи: Невес, 18, Бруніньйо, 77, Краснопір, 91 – Невертон, 9, Кауан Еліас, 23, Сантана, 82

Судаков на початку матчу намагався двічі прибрати захисників на замасі на лінії штрафного, але його удари були заблоковані. На 9-й хвилині «Шахтар» вийшов вперед: атака лівим флангом, Невертон відпасував в центр штрафного на Судакова, той п’ятою у відповідь вивів бразильця сам на сам і рахунок став 0:1.

Не минуло і десяти хвилин як «Карпати» зрівняли: Невеш обіграв Грама, увірвався у штрафний і пробив низом у ближній кут.

В середині тайму «Шахтар» вдруге повів у рахунку: Конопля з правого флангу навісив у центр карного майданчика і Еліас головою вгатив м’яч у сітку. За трохи гості після розіграшу стандарту виводили на удар Судакова, але захисник «Карпат» підставився під сферу, яка летіла у дальній кут. На останній хвилині тайму «леви» могли забивати «в роздягальню»: Мірошніченко зі штрафного метрів з 25-ти перекинув стінку і… влучив у хрестовину.

По перерві підопічні Владислава Лупашка відновили статус-кво: Мірошніченко навісив зі стандарту з лівого флангу і м'яч влетів у дальній кут. На жаль, гол не зарахували через офсайд у Бабогла. Згодом Краснопір втікав сам на сам з Різником, але опинився в положенні поза грою в момент пасу.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Краснопір навісив у штрафний, Карабін скинув на Бруніньйо і бразилець зробив рахунок 2:2. Та вже за мить донеччани знову засмутили господарів: Бондаренко ефектно розвернувся на лінії карного, пішов на побачення з Домчаком, але в останній момент віддав ліворуч на Аліссона і той замкнув у порожні ворота. «Зелено-білі» не зупинились і зуміли зрівняти завдяки удару головою Краснопіра.

Як наслідок, «Карпати» набрали перше очко і піднялись на 12-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Шахтар» з 4-ма пунктами четвертий.