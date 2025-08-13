Це буде перша основна стадія оновленого формату Кубка України

У середу, 13 серпня, відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України сезону 2025/26, повідомляє офіційний сайт УАФ.

На цьому етапі турніру зійдуться 8 переможців кваліфікаційного раунду, 32 представники ПФЛ (по 16 клубів з Першої та Другої ліг), 4 аматорські колективи – «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська область), «Денгофф» (Денихівка, Київська область), «Корміл» (Яворів, Львівська область) та «Маяк» (Сарни, Рівненська область), а також 12 команд української Прем’єр-ліги.

Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубку України-2025/26:

«Карбон» (Черкаси, ААФУ) – «Інгулець» (Петрове, Перша ліга)

«Корміл» (Яворів, ААФУ) – «Рух» (Львів, УПЛ)

«Скала 1911» (Стрий, Друга ліга) – «Поділля» (Хмельницький, Перша ліга)

«Пробій» (Городенка, Перша ліга) – ЛНЗ (Черкаси, УПЛ)

«Вікторія» (Суми, Перша ліга) – «Ворскла» (Полтава, Перша ліга)

«Чорноморець» (Одеса, Перша ліга) – «Зоря» (Луганськ, УПЛ)

«Локомотив» (Київ, Друга ліга) – «Колос» (Ковалівка, УПЛ)

«Діназ» (Друга ліга) – «Агробізнес» (Волочиськ, Перша ліга)

«Ужгород» (Друга ліга) – «Фенікс-Маріуполь» (Перша ліга)

«Пенуел» (Кривий Ріг, Друга ліга) – «Карпати» (Львів, УПЛ)

«Нива» Вінниця (Друга ліга) – ЮКСА (Київ, Перша ліга)

«Лівий Берег» (Київ, Перша ліга) – «Кудрівка» (УПЛ)

«Маяк »(Сарни, ААФУ) – «Металіст» (Харків, Перша ліга)

IRON (Запоріжжя, ААФУ) – «Полтава» (УПЛ)

«Олімпія» (Савинці, ААФУ) – «Вільхівці» (Друга ліга)

«Металіст 1925» (Харків, УПЛ) – «Оболонь» (Київ, УПЛ)

«Авангард» (Лозова, ААФУ) – «Буковина» (Чернівці, Перша ліга)

«Коростень-Агро-Нива» (Коростень, ААФУ) – «Верес» (Рівне, УПЛ)

«Чайка» (Петропавлівська Борщагівка, Друга ліга ) – «Лісне» (Макарів, Друга ліга)

«Атлет» (Київ, Друга ліга) – «Чернігів» (Перша ліга)

«Колос» (Полонне, ААФУ) – «Нафтовик-Долина» (Долина, ААФУ)

«Полісся» (Ставки, ААФУ) – «Ребел» (Київ, Друга ліга)

«Агротех» (Тишківка, ААФУ) – «Епіцентр» (Кам'янець-Подільський, УПЛ)

Гірник-Спорт" (Горішні Плавні, Друга ліга) – Тростянець (Друга ліга)

«Денгофф» (Денихівка, ААФУ) – «Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ, Перша ліга)

«Куликів-Білка» (Куликів, Друга ліга) – «Кривбас» (Кривий Ріг, УПЛ)

«Фазенда» (Чернівці, ААФУ) – «Металург» Запоріжжя (Перша ліга)

«Реал Фарма» (Одеса, Друга ліга) – «Нива» Тернопіль (Перша ліга)

Матчі цієї стадії заплановані на 23-24 серпня 2025 року. Водночас чотири українські учасники єврокубків – Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія – розпочнуть боротьбу за трофей з 1/16 фіналу.