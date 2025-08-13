«Карпати» і «Рух» отримали суперників в 1/32 фіналу Кубка України
Учасники кубкового турніру дізналися своїх майбутніх опонентів
До теми
У середу, 13 серпня, відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України сезону 2025/26, повідомляє офіційний сайт УАФ.
На цьому етапі турніру зійдуться 8 переможців кваліфікаційного раунду, 32 представники ПФЛ (по 16 клубів з Першої та Другої ліг), 4 аматорські колективи – «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська область), «Денгофф» (Денихівка, Київська область), «Корміл» (Яворів, Львівська область) та «Маяк» (Сарни, Рівненська область), а також 12 команд української Прем’єр-ліги.
За вихід в 1/16 фіналу боротимуться і дві
Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубку України-2025/26:
- «Карбон» (Черкаси, ААФУ) – «Інгулець» (Петрове, Перша ліга)
- «Корміл» (Яворів, ААФУ) – «Рух» (Львів, УПЛ)
- «Скала 1911» (Стрий, Друга ліга) – «Поділля» (Хмельницький, Перша ліга)
- «Пробій» (Городенка, Перша ліга) – ЛНЗ (Черкаси, УПЛ)
- «Вікторія» (Суми, Перша ліга) – «Ворскла» (Полтава, Перша ліга)
- «Чорноморець» (Одеса, Перша ліга) – «Зоря» (Луганськ, УПЛ)
- «Локомотив» (Київ, Друга ліга) – «Колос» (Ковалівка, УПЛ)
- «Діназ» (Друга ліга) – «Агробізнес» (Волочиськ, Перша ліга)
- «Ужгород» (Друга ліга) – «Фенікс-Маріуполь» (Перша ліга)
- «Пенуел» (Кривий Ріг, Друга ліга) – «Карпати» (Львів, УПЛ)
- «Нива» Вінниця (Друга ліга) – ЮКСА (Київ, Перша ліга)
- «Лівий Берег» (Київ, Перша ліга) – «Кудрівка» (УПЛ)
- «Маяк »(Сарни, ААФУ) – «Металіст» (Харків, Перша ліга)
- IRON (Запоріжжя, ААФУ) – «Полтава» (УПЛ)
- «Олімпія» (Савинці, ААФУ) – «Вільхівці» (Друга ліга)
- «Металіст 1925» (Харків, УПЛ) – «Оболонь» (Київ, УПЛ)
- «Авангард» (Лозова, ААФУ) – «Буковина» (Чернівці, Перша ліга)
- «Коростень-Агро-Нива» (Коростень, ААФУ) – «Верес» (Рівне, УПЛ)
- «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка, Друга ліга) – «Лісне» (Макарів, Друга ліга)
- «Атлет» (Київ, Друга ліга) – «Чернігів» (Перша ліга)
- «Колос» (Полонне, ААФУ) – «Нафтовик-Долина» (Долина, ААФУ)
- «Полісся» (Ставки, ААФУ) – «Ребел» (Київ, Друга ліга)
- «Агротех» (Тишківка, ААФУ) – «Епіцентр» (Кам'янець-Подільський, УПЛ)
- Гірник-Спорт" (Горішні Плавні, Друга ліга) – Тростянець (Друга ліга)
- «Денгофф» (Денихівка, ААФУ) – «Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ, Перша ліга)
- «Куликів-Білка» (Куликів, Друга ліга) – «Кривбас» (Кривий Ріг, УПЛ)
- «Фазенда» (Чернівці, ААФУ) – «Металург» Запоріжжя (Перша ліга)
- «Реал Фарма» (Одеса, Друга ліга) – «Нива» Тернопіль (Перша ліга)
Матчі цієї стадії заплановані на 23-24 серпня 2025 року. Водночас чотири українські учасники єврокубків – Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія – розпочнуть боротьбу за трофей з 1/16 фіналу.