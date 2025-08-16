Легіонер спробує перезапустити свою кар'єру в Україні

«Епіцентр» на своєму сайті повідомив про черговий трансфер. Новачком команди Сергія Нагорняка став іспанський півзахисник Джон Себеріо Мутуберріа. Терміни та умови угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt співпраця триватиме до 30 червня 2026 року. За «Епіцентр» іспанець виступатиме під номером 39.

Нагадаємо, 28-річний хавбек дорослу кар’єру розпочинав в англійському «Болтоні». У 2016 році перебрався у «Реал Сосьєдад», але в головній команді не закріпився.

Також встиг пограти за «Реал Уніон», «Талаверу», «Сан-Фернандо» та «Інтерсіті». З 2024 року виступав за «Луго» з Прімери Федерасьйон, за який відіграв у 16 матчах, забивши один гол. Загалом у його доробку понад 200 матчів у внутрішніх змаганнях Іспанії, в яких він відзначився 11 голами.

Нагадаємо, «Епіцентр» після 2-х турів без очок йде у хвості турнірної таблиці УПЛ.