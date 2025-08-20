Церемонія освячення каплички Всіх святих українського народу відбулась 18 серпня

На горі Петрос (2020 метрів), що на території Закарпатської області, встановили та освятили капличку. Ініціатором проєкту, у рамках якого встановили капличку, став викладач приватного Університету короля Данила (УКД) Ігор Іванків, у церемонії освячення взяли участь вісім священників.

Як повідомив УКД, церемонія освячення каплички Всіх святих українського народу відбулась 18 серпня у рамках проєкту «Сакральні Карпати». Цей проєкт ініціював Ігор Іванків – викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Університету короля Данила і керівник ГО «Карпатський мистецький фонд». Від імені ректора УКД відповідальні за спорудження святині отримали подяки.

Участь у заході й освяченні взяли вісім священників УГКЦ та ПЦУ.

«"Ви пізнаєте їх по плодах їхніх” – життєве кредо ректора-засновника УКД, отця Івана Луцького, що є духовним дороговказом нашого закладу і відобразилося в університетських ключових цінностях. Саме тому ми долучилися до цього проєкту і збудували найвищу сакральну памʼятку в Україні», – сказав проректор із забезпечення якості освіти та цифрової трансформації Любомир Ілин.

Гора Петрос є однією з найвищих вершин гірського масиву Чорногора та популярною серед туристів. На горі й раніше була капличка, де туристи ховались від вітру, дощу та снігу. Проєкт Gorgany PRO інформує, що у капличку влучала блискавка, через що вона втратила свою «верхівку».

Нагадаємо, що у 2020 році митці Карпатського університету імені Василя Стефаника хотіли спорудити на горі Піп Іван Хресну дорогу, але згодом ректор відмовився від задуму через «дискусії у соцмережах та нерозуміння громадськості глибини проєкту».