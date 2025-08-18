Закарпатський туристичний шлях розширюють і адаптовують для всіх категорій населення

На Закарпатті готують до запуску масштабний проєкт – Закарпатський туристичний шлях. Традиційний піший маршрут розширюють і адаптовують під велосипедний та безбар’єрний формати. Про це повідомив 18 серпня голова обласної державної адміністрації Мирослав Білецький.

«Новий маршрут у межах Закарпатського туристичного шляху – це важливий проєкт, над якими працюємо вже кілька місяців. Він доступний та інклюзивний, із відповідною інфраструктурою та маркуванням. Прагнемо, щоб Карпатами могли подорожувати всі охочі: дорослі й діти, з сильною фізичною підготовкою і любителі, ветерани й люди з інвалідністю», – зауважив Мирослав Білецький.

Туристичний шлях простягатиметься майже на 400 км через усю область – від Малого Березного, з можливістю вийти на маршрут від словацького, угорського та польського кордонів, перетинаючи карпатські хребти до Усть-Чорної, Ясіні та Румунії.

Для зручності туристів траси будуть різного рівня складності. На шляху будуть вказівники, місця відпочинку, інформація про цікаві об’єкти поруч, а також про локації, де можна пообідати, зупинитись на нічліг чи отаборитись.

За інформацією Мирослава Білецького, з нагоди державних свят до 31 серпня відкриють частину веломаршруту протяжністю 55 км на ділянці Усть-Чорна – Кедринське лісництво – Турбатське лісництво – витоки р.Чорна Тиса – Чорнотисянське лісництво (с. Чорна Тиса) – селище Ясіня.

«Тривають останні приготування: встановлюють вказівники, інформаційні стенди, місця відпочинку в лісництвах, оглядову вежу, велопарковки та чимало іншого корисного для туристів», – повідомив голова Закарпатської ОВА.

Додамо, що Закарпатський туристичний шлях – це найдовший в Україні маркований пішохідний маршрут через Карпати протяжністю 398 км. Пролягає від селища Великий Березний, що розташоване поряд з словацьким кордоном, і до села Ділове, розташованого поряд з румунським кордоном. Проходить у межах Закарпатської області, а його частина, переважно на хребтах, тісно межує з Львівською та Івано-Франківською областями.