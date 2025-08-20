Калушанин поширював пропагандистські відео у тіктоці

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської визнав Миколу Смоляніна винним у закликах повалити владу й призначив йому два роки обмеження волі. В опублікованому у судовому реєстрі вироку йдеться, що засуджений поширив у тіктоці два відео із закликами воювати проти влади та правоохоронців.

За матеріалами справи, Микола Смолянін є мешканцем Калуша. Він створив у тіктоці відкритий профіль і з червня 2024 року поширював там заклики до повалення влади. Зокрема, одне з в одному з відео були заклики вбити президента, депутатів та міністрів. В іншій публікації обвинувачений виступав проти правоохоронців та військових й називав депутатів терористами.

Під час судових засідань Смолянін повністю визнав провину, розкаявся і пообіцяв такого більше не вчиняти. Він розповів, що не усвідомлював, яку інформацію поширює. Крім цього, калушанин не розумів, що за вчинене може бути кримінальна відповідальність. Адвокат просив врахувати, що клієнт має проблеми зі здоров'ям – погано бачить та чує.

Суддя Богдана Кулаєць визнала Миколу Смоляніна винним у діях, спрямованих на насильницьке захоплення влади (ч. 2, 3 ст. 109 ККУ), та призначила йому два роки обмеження волі. Крім цього, засуджений має сплатити 13,4 тис. грн за судово-лінгвістичну експертизу. Вирок можна оскаржити в апеляції.