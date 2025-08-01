Сихівський районний суд виніс вирок львів’янину, який виправдовував збройну агресію Росії та підтримував російського президента в соцмережі тікток. Суд призначив йому 7 років тюрми.

Як повідомила 1 серпня пресслужба прокуратури, упродовж 2024 року чоловік створював відеоролики, у яких висловлював любов і пошану до громадян РФ та особисто до президента Владіміра Путіна, та поширював ці відео у тікток. Також він підтримував перебування збройних сил Росії на території України та переконував у правомірності збройного нападу на Україну.

Враховуючи обставини справи, суд визнав його винним ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 ККУ та засудив до 7 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.