Підозрюваному загрожує до 5 років ув’язнення

СБУ викрила депутата селищної ради у Берегівському районі, який у соцмережах виправдовував збройну агресію Росії проти України та просував позицію Кремля щодо мирних переговорів. Підозрюваному загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 2 червня, депутат у своїх дописах публічно підтримував Путіна.

«В одному зі своїх дописів у соцмережах зловмисник відзначив, що у разі мобілізації він не воюватиме проти “братів” та навіть висловив готовність виїхати в Росію», – зазначили в СБУ.

Депутата селищної ради Берегівського району викрили на поширенні кремлівських наративів про «мир» в Україні

Депутату оголосили підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або ув’язнення на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.