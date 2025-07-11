Закарпатці призначили 5100 грн штрафу і 14 тис. грн за проведення експертиз

Рахівський районний суд визнав виховательку дитсадка у селі Ділове Надію Годван винною у розпалюванні релігійної ворожнечі. За образливі коментарі на адресу ПЦУ під дописом засудженого за пропаганду комунізму священника УПЦ МП Віталія Хромея, закарпатці призначили 5100 грн штрафу. Також вона має сплатити 14 тис. грн за проведення експертиз.

Як йдеться у вироку, який винесли 9 липня, у червні 2025 року Надія Годван прокоментувала допис Віталія Хромея про перенесення суду над ним такими словами: «Бог є, був і буде, а ці тварі розкольницькі скоро згинуть, як роса на сонці» та іншими виразами про те, що у вірян УПЦ МП хочуть забрати святині, «аби там робити концерти в бісовських масках».

Лінгвістична експертиза підтвердила, що у в коментарі Надії Годван є ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образи почуттів громадян на ґрунті релігійних переконань, що принижує представників релігійної конфесії Православної церкви України.

Під час судового засідання закарпатка не визнала своєї вини і пояснила, що хоча і висловилася на адресу представників ПЦУ дещо некоректно, однак насправді не мала наміру будь-кого образити чи принизити, тим більше розпалити релігійну ворожнечу. Під час останнього слова Надія Годван попросила суворо її не карати.

Суд врахував, що обвинувачена після розлучення проживає одна, не перебуває на обліках у психіатра чи нарколога, працює вихователькою дитсадка, де має авторитет, з сусідами перебуває у добрих відносинах і бере участь у громадському житті села.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Марусяк визнала Надію Годван винною у розпалюванні релігійної ворожнечі і призначила їй 5100 грн штрафу. Засуджена має сплатити також 14 тис. грн за проведення експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.

Після вироку суду настоятель храму священник Віталій Хромей закликав вірян допомогти Надії Годван сплатити штраф.

Нагадаємо, у вересні 2023 році СБУ викрила настоятеля храму «Всіх святих» УПЦ МП Віталія Хромея на проросійській агітації. У соцмережі він публікував матеріали, в яких ображав вірян інших конфесій, закликав до об’єднання з Росією і поширював символіку комуністичного режиму. За це у грудні 2023 року Рахівський районний суд призначив священнику рік умовного терміну.

У березні 2025 року Віталія Хромея засудили вдруге. На цей раз визнали винним у самовільному будівництві на захопленій земельній ділянці і призначили 34 тис. грн штрафу. Віталій Хромей (архімандрит Венедикт Хромий) – активний прихильник «русинського руху» на Закарпатті, він є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.